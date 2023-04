Jak szybko zmiękczyć masło po wyjęciu z lodówki?

Chyba każdy zna ten problem, że po wyjęciu masła z lodówki jest ono tak twarde, że kompletnie nie nadaje się do smarowania. Wówczas trzeba odczekać nawet pół godziny zanim konsystencja masła się zmieni i tym samym będzie je łatwo rozsmarować na kanapce lub dodać do ciasta. Jak szybko zmiękczyć masło po wyjęciu z lodówki? Istnieje kilka sposobów, które ułatwią nam to zadanie. Po pierwsze możemy włożyć je na kilka sekund do mikrofalówki lub położyć na rozgrzanym kaloryferze. Jednak w obu tych przypadkach należy zachować ostrożność, aby nie przesadzić z ogrzaniem kostki, co skutkowałoby zupełnym rozpuszczeniem masła do konsystencji ciekłej. Oczywiście można także trzymać masło poza lodówką, jednak w ten sposób szybciej się zepsuje. Poza lodówką można je przechowywać maksymalnie 7 dni. I tylko, jeżeli temperatura nie przekracza 20 stopni Celsjusza.

Trik na zmiękczenie masła w kilka sekund

Dlatego jeśli chcesz szybko zmiękczyć masło po wyjęciu z lodówki, wypróbuje ten jeden trik z miseczką lub głębokim talerzem. Najpierw odkrój kawałek masła, którego potrzebujesz do przygotowania kanapek lub ciasta. Następnie do małej miseczki wlej wrzącą wodę i odczekać minutę. Po tym czasie odlej wodę, odwróć do góry dnem nad kawałkiem wyłożonym na talerzu. Już po chwili masło będzie miękkie i łatwe do rozsmarowania.