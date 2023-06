Jak zobaczysz to wideo to przestaniesz potrząsać solniczką. Szef kuchni zdradza ukrytą funkcję solniczki. "Wow, to zmieniło moje życie"

Ukryta funkcja solniczki. Prawdopodobnie całe życie robiłeś to źle

Sól to zdecydowanie najbardziej podstawowych z przypraw. Nikt nie wyobraża sobie gotowana bez soli. Solniczkę i pieprzniczkę można znaleźć praktycznie w każdym polskim domu. Jak jednak teraz okazuje, całe życie korzystaliśmy z nich nieprawidłowo. Znany szef kuchni Paco Almeida opublikował wideo, w którym zaprezentował jego zdaniem poprawny sposób korzystania z solniczki. Wydawałoby się, że aby posolić potrawę należ wziąć solniczkę i ją potrząsnąć. Nic bardziej mylnego. Według wskazówek szefa kuchni solniczkę należy obrócić, a następnie delikatnie przejechać po spodzie widelcem. Sposób ten ma teoretycznie sprawić, że sól równomiernie się rozsypie. Czy faktycznie to taki rewolucyjny sposób? Naszym zdaniem zdecydowanie utrudniający codzienne gotowanie. Komu tak naprawdę zależy, by sól rozsypała się równomiernie? Podobne zdanie mieli komentując nagranie. - Wow, to zmieniło moje życie- czytamy w komentarzach.

Zobacz także: Polacy notorycznie popełniają ten błąd w czasie upałów. Przez to w domu jest gorąco i duszno. Jak zapobiec nagrzewaniu się mieszkania i mieć w nim przyjemny chłód?

Sonda Znasz ten sposób solenia? Tak Nie