Dodaję kilka kropel do wody i podlewam storczyki. Używam też do przecierania liści, dzięki temu są lśniące a kwiaty zdrowe i obficie kwitnące

Do płynu do naczyń dodaję kilka kropel tego, a przypalone jedzenie rozpuszcza się na moich oczach. Sposób na czyszczenie przypalonej patelnii

Śledzie i Szwecja kojarzą nam się przede wszystkim z surströmming i niezbyt przyjemnym odorem, który wydobywa się z puszki kiszonej ryby. Jednak Szwedzi nie tylko w takiej postaci jadają śledzie. Ryba w zalewie octowej po szwedzku pachnie bardzo dobrze i jeszcze lepiej smakuje. To jak go przygotować w podstawowej wersji w darmowym e-booku opisuje Michał Godyń. Szef kuchni ze szwedzkiej ambasady podaje mnóstwo przepisów na świąteczne przysmaki, które mogą zainspirować nas w przygotowaniu Wigilii i bożonarodzeniowych potraw.

Jak zrobić śledzie w occie? Wyborny przepis od kucharza ambasadora Szwecji. To może najpyszniejszy śledzik na wigilijnym stole

Śledzie od wieków są obecne na stołach bogatych i ubogich. W Polsce były jednym z podstawowych postnych produktów, którego nie mogło zabraknąć na wigilijnym stole. Zresztą tak jest do dzisiaj, dlatego wiele osób szuka idealnego przepisu na przygotowanie ryby. Warto zainspirować się kuchnią innych krajów. Wszak śledź jest popularną rybą nie tylko w Polsce. Nawet sam papież Aleksander III pozwolił skandynawskim rybakom na pracę w niedzielę, jeśli właśnie w tym dniu pojawiły się ławice śledzi. Skandynawia słynie z dobrej jakości śledzi i mnóstwa sposobów ich przygotowania. Warto jednak znać podstawowy przepis na zalewę octową, która jest lekko kwaśna i słodka, co sprawia, że śledzie smakują idealnie. Dodatek liści laurowych, ziela angielskiego, cebuli, marchewki i cukru to klucz do sukcesu. Później można poddawać śledzie kolejnym aromatycznym marynatom np. z musztardy i kawy. Dokładny przepis znajduje się we wspomnianym darmowy e-booku dostępnym na stronie internetowej Ambasady Szwecji w Polsce. Znajdziesz tam również receptury na klopsiki, bułeczki szafranowe i wiele innych przysmaków.

ZOBACZ TEŻ: Szef kuchni pokazuje jak przygotować rybę na Wigilię: Ten przepis na karpia odmieni Wasze życie

Sonda Lubisz śledzie? Tak, uwielbiam Zjem, ale się nie zachwycam Nie, nie znoszę