Jaka kawa jest najzdrowsza? Naukowcy odkryli dobroczynny składnik

Czy kawa z mlekiem jest zdrowa? A może lepsza będzie filiżanka kawy bez dodatków? Naukowcy z Danii odkryli, że np. cappuccino ma większe działanie przeciwzapalne niż americano. Ale to nie znaczy, że filiżanka espresso jest niezdrowa. Podczas badań uczeni stwierdzili także, że kawa zawiera minerały i przeciwutleniacze, dzięki którym może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka, cukrzycę typu drugiego i demencję. Dzięki zawartości kofeiny i jej właściwościom tłumiącym apetyt może pomóc w leczeniu otyłości. Jednak nie bez znaczenia jest rodzaj kawy.

- O ile stwierdziliśmy zależność między spożywaniem umiarkowanych ilości kawy mielonej a spadkiem ryzyka zgonu, o tyle nie zauważyliśmy tego u osób pijących regularnie kawę instant. Przyczyny należy prawdopodobnie upatrywać w sposobie przetwarzania obu typów kawy, bo można w nich znaleźć inne substancje chemiczne- zaznaczyła Zahra Raisi-Estabragh, stypendystka Queen Mary University.

Co dodać do kawy, by była zdrowsza? Naukowcy podpowiadają, która kawa ma lepszy wpływ na zdrowie

Naukowcy z Danii odkryli, że połączenie białek zawartych w mleku i antyoksydantów z kawy podwaja właściwości przeciwzapalne w komórkach odpornościowych. A to oznacza, że dodanie mleka do kawy sprawia, że napój ma inny wpływ na nasze zdrowie. Do zbadania przeciwzapalnego działania połączenia polifenoli z białkami, naukowcy wykorzystali model sztucznego zapalenia w hodowlach komórek odpornościowych. Niektóre z nich traktowali różnymi dawkami polifenoli, inne polifenolami, które zareagowały z aminokwasem.- Wykazaliśmy, że gdy polifenol reaguje z aminokwasem, jego działanie hamujące stan zapalny w komórkach odpornościowych zostaje wzmocnione. W związku z tym można założyć, że takie połączenie będzie mieć równie korzystny na żywych ludzi. Będziemy oczywiście dalej badać ten efekt. Na razie na zwierzętach, a w przyszłości, o ile uda nam się zebrać potrzebne fundusze, także na człowieku — powiedziała profesor Marianne Nissen Lund, główna autorka badania, którego wyniki opublikowano w 2023 roku na łamach „Journal of Agricultural and Food Chemistry".W skrócie oznacza to, że biała kawa ma więcej właściwości przeciwzapalnych niż mała czarna.

Ile kaw dziennie można wypić?

Ile filiżanek kawy dziennie wypić, by miało to pozytywny wpływ na nasze serce? Odpowiedz na to pytanie, zajęła naukowcom z Budapesztu i Londynu 11 lat. Eksperci podkreślają, że znaczenia ma także rodzaj kawy. Mielona i rozpuszczalna mają różny wpływ na układ krążenia. Naukowcy z Instytutu Semmelweisa w Budapeszcie i Queen Mary University w Londynie przez 11 lat prowadzili obserwację niemal 469 tysięcy osób, którym na początku badania nie doskwierały choroby serca i układu krążenia. Spośród osób, które piły kawę w umiarkowanych ilościach — od pół do trzech filiżanek dziennie — ryzyko śmierci było o 12 procent niższe w porównaniu z osobami, które wcale nie piją kawy, ryzyko zgonu z powodu problemów sercowo-naczyniowych o 17 procent niższe, a ryzyko udaru o 21 procent niższe. Dzięki badaniom przy użyciu rezonansu magnetycznego można było także sprawdzić, czy regularne spożywanie kawy ma wpływ na strukturę i pracę serca. Wyniki ucieszą amatorów kawy — regularne jej picie w umiarkowanych ilościach jest korzystne dla serca i ma odwracalny wpływ na zmiany w tym organie wynikające z wieku — zaznaczył dyrektor Kliniki Obrazowania Medycznego na Uniwersytecie Semmelweisa, Pal Maurovich-Horvat.

