Jaki prezent na Dzień Chłopaka dla syna wybrać? Pomysły dla malucha, nastolatka i dorosłego

Anna Wojnowska
2026-09-28 12:11

Zbliża się 30 września, a Ty wciąż zastanawiasz się, jak zaskoczyć swojego syna? Wybór upominku, który nie wyląduje po tygodniu w kącie, to dziś prawdziwe wyzwanie. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko ma 5, 15 czy 30 lat, mamy dla Ciebie nieszablonowe propozycje. Zobacz, jaki prezent na Dzień Chłopaka dla syna sprawi najwięcej radości i wywoła szczery uśmiech na jego twarzy.

Dłonie osoby wręczającej dziecku prezent na Dzień Chłopaka. O pomysłach na upominki przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI

Dla najmłodszych odkrywców - magia zabawy bez ekranów

Kupowanie prezentów dla maluchów często kończy się wyborem kolejnego, głośnego, plastikowego pojazdu. Psychologowie dziecięcy i eksperci od rozwoju stawiają na zupełnie inne rozwiązania. Zamiast przebodźcowujących zabawek, świetnym pomysłem są przedmioty wspierające tak zwany cyfrowy detoks i kreatywność.

Strzałem w dziesiątkę będą interaktywne odtwarzacze audio, takie jak popularny system Toniebox. Dziecko stawia na głośniku figurkę, a urządzenie zaczyna opowiadać bajkę lub śpiewać piosenki. To wspaniała i bezpieczna rozrywka, która rozwija wyobraźnię i nie wymaga wpatrywania się w ekran tabletu czy telewizora.

Innym absolutnym hitem wśród najmłodszych są kolekcjonerskie figurki w formie "Blind Box" (np. z popularnej serii Pop Mart). Emocje towarzyszące otwieraniu tajemniczego pudełka są dla dziecka bezcenne. Jeśli wolisz klasykę, postaw na rozbudowane zestawy drewnianych klocków konstrukcyjnych, które genialnie wspierają motorykę małą i logiczne myślenie.

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Zadowolenie dorastającego chłopaka to nie lada wyczyn, zwłaszcza gdy jego gust zmienia się z tygodnia na tydzień. Myślisz, że drogi sprzęt to jedyna droga do sukcesu? Niekoniecznie. Kluczem jest podarowanie czegoś, co odpowiada na jego potrzebę niezależności i pozwala mu wyrazić siebie w grupie rówieśników.

Wśród najbardziej pożądanych, a zarazem praktycznych gadżetów królują słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów (ANC). Pozwolą mu na odcięcie się od hałasu w drodze do szkoły i komfortowe słuchanie ulubionych podcastów czy muzyki. Świetnie sprawdzi się też magnetyczny powerbank z funkcją ładowania indukcyjnego – dzięki niemu jego smartfon już nigdy nie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie.

A może zamiast przedmiotu, podarujesz mu wspomnienia? Vouchery na przeżycia to doskonały sposób na rozładowanie młodzieńczej energii. Wykup jazdę gokartami na profesjonalnym torze, lot w tunelu aerodynamicznym lub wstęp do salonu wirtualnej rzeczywistości (VR). Taki podarunek na pewno zrobi na nim wrażenie i dostarczy potężnej dawki adrenaliny.

Kartka z życzeniami na Dzień Chłopaka
Galeria zdjęć 25

Prezent dla dorosłego syna - męska pielęgnacja i chwila relaksu

Kupowanie upominków dla dorosłych mężczyzn bywa problematyczne, bo najczęściej z grzeczności twierdzą, że "niczego nie potrzebują". Warto w tej sytuacji postawić na przedmioty użytkowe klasy premium, na które sami z oszczędności często by sobie nie pozwolili. To doskonała okazja, by zadbać o komfort i relaks swojego dorosłego dziecka po ciężkim dniu pracy.

Męska pielęgnacja to niezwykle silny trend. Strzałem w dziesiątkę będzie wysokiej jakości zestaw do pielęgnacji brody (np. z kultowej linii Proraso Wood and Spice) lub nowoczesny, ultralekki krem nawilżający do twarzy. Taki kosmetyk szybko stanie się częścią jego codziennej rutyny, a eleganckie opakowanie idealnie wpisze się w niezobowiązujący charakter Dnia Chłopaka.

Jeśli Twój syn potrzebuje wyciszenia po stresujących spotkaniach w biurze, zaskocz go zestawem klocków LEGO dla dorosłych. Seria LEGO Botanicals lub skomplikowane modele samochodów wyścigowych to sprawdzony sposób na relaks i odciągnięcie myśli od obowiązków. Ciekawą i bardzo nowoczesną alternatywą będzie również inteligentny kubek termiczny, który sam kontroluje i utrzymuje zadaną temperaturę kawy przez wiele godzin.

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Zasada uważności, czyli o czym jeszcze warto pamiętać

Idealny upominek na 30 września wcale nie musi rujnować domowego budżetu. Zgodnie z zasadami dobrego wychowania, prezenty na mniejsze święta powinny być raczej symbolicznym, szczerym gestem niż drogą inwestycją. Największą wartość ma po prostu uważność na pasje i codzienne nawyki obdarowywanego.

  • Moc personalizacji. Drobiazgi z indywidualnym grawerem, takie jak stylowy brelok do kluczy samochodowych czy minimalistyczny, skórzany portfel, zawsze budzą ciepłe emocje i stanowią piękną pamiątkę.
  • Wspólny czas. Zamiast materialnego podarunku, zaproponuj wspólne wyjście. Zaproś syna na dobrą pizzę, kraftowego burgera lub do kina na najnowszy hit z gatunku sci-fi.

Pamiętaj, że każdy mężczyzna – niezależnie od tego, czy właśnie uczy się chodzić, zdaje maturę, czy awansuje na dyrektora – doceni fakt, że włożyłaś serce w przygotowanie niespodzianki. Wspólne chwile, uśmiech i szczera rozmowa to najczęściej najpiękniejszy podarunek, jaki możesz mu zaoferować w dniu jego święta.

QUIZ. Dzień mężczyzn. Który z nich TO zrobił jako pierwszy?
Pytanie 1 z 10
Pierwszym mężczyzną na księżycu był:
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