Dla najmłodszych odkrywców - magia zabawy bez ekranów

Kupowanie prezentów dla maluchów często kończy się wyborem kolejnego, głośnego, plastikowego pojazdu. Psychologowie dziecięcy i eksperci od rozwoju stawiają na zupełnie inne rozwiązania. Zamiast przebodźcowujących zabawek, świetnym pomysłem są przedmioty wspierające tak zwany cyfrowy detoks i kreatywność.

Strzałem w dziesiątkę będą interaktywne odtwarzacze audio, takie jak popularny system Toniebox. Dziecko stawia na głośniku figurkę, a urządzenie zaczyna opowiadać bajkę lub śpiewać piosenki. To wspaniała i bezpieczna rozrywka, która rozwija wyobraźnię i nie wymaga wpatrywania się w ekran tabletu czy telewizora.

Innym absolutnym hitem wśród najmłodszych są kolekcjonerskie figurki w formie "Blind Box" (np. z popularnej serii Pop Mart). Emocje towarzyszące otwieraniu tajemniczego pudełka są dla dziecka bezcenne. Jeśli wolisz klasykę, postaw na rozbudowane zestawy drewnianych klocków konstrukcyjnych, które genialnie wspierają motorykę małą i logiczne myślenie.

Co kupić nastolatkowi? Technologia i wielkie emocje

Zadowolenie dorastającego chłopaka to nie lada wyczyn, zwłaszcza gdy jego gust zmienia się z tygodnia na tydzień. Myślisz, że drogi sprzęt to jedyna droga do sukcesu? Niekoniecznie. Kluczem jest podarowanie czegoś, co odpowiada na jego potrzebę niezależności i pozwala mu wyrazić siebie w grupie rówieśników.

Wśród najbardziej pożądanych, a zarazem praktycznych gadżetów królują słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów (ANC). Pozwolą mu na odcięcie się od hałasu w drodze do szkoły i komfortowe słuchanie ulubionych podcastów czy muzyki. Świetnie sprawdzi się też magnetyczny powerbank z funkcją ładowania indukcyjnego – dzięki niemu jego smartfon już nigdy nie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie.

A może zamiast przedmiotu, podarujesz mu wspomnienia? Vouchery na przeżycia to doskonały sposób na rozładowanie młodzieńczej energii. Wykup jazdę gokartami na profesjonalnym torze, lot w tunelu aerodynamicznym lub wstęp do salonu wirtualnej rzeczywistości (VR). Taki podarunek na pewno zrobi na nim wrażenie i dostarczy potężnej dawki adrenaliny.

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Prezent dla dorosłego syna - męska pielęgnacja i chwila relaksu

Kupowanie upominków dla dorosłych mężczyzn bywa problematyczne, bo najczęściej z grzeczności twierdzą, że "niczego nie potrzebują". Warto w tej sytuacji postawić na przedmioty użytkowe klasy premium, na które sami z oszczędności często by sobie nie pozwolili. To doskonała okazja, by zadbać o komfort i relaks swojego dorosłego dziecka po ciężkim dniu pracy.

Męska pielęgnacja to niezwykle silny trend. Strzałem w dziesiątkę będzie wysokiej jakości zestaw do pielęgnacji brody (np. z kultowej linii Proraso Wood and Spice) lub nowoczesny, ultralekki krem nawilżający do twarzy. Taki kosmetyk szybko stanie się częścią jego codziennej rutyny, a eleganckie opakowanie idealnie wpisze się w niezobowiązujący charakter Dnia Chłopaka.

Jeśli Twój syn potrzebuje wyciszenia po stresujących spotkaniach w biurze, zaskocz go zestawem klocków LEGO dla dorosłych. Seria LEGO Botanicals lub skomplikowane modele samochodów wyścigowych to sprawdzony sposób na relaks i odciągnięcie myśli od obowiązków. Ciekawą i bardzo nowoczesną alternatywą będzie również inteligentny kubek termiczny, który sam kontroluje i utrzymuje zadaną temperaturę kawy przez wiele godzin.

Zasada uważności, czyli o czym jeszcze warto pamiętać

Idealny upominek na 30 września wcale nie musi rujnować domowego budżetu. Zgodnie z zasadami dobrego wychowania, prezenty na mniejsze święta powinny być raczej symbolicznym, szczerym gestem niż drogą inwestycją. Największą wartość ma po prostu uważność na pasje i codzienne nawyki obdarowywanego.

Moc personalizacji. Drobiazgi z indywidualnym grawerem, takie jak stylowy brelok do kluczy samochodowych czy minimalistyczny, skórzany portfel, zawsze budzą ciepłe emocje i stanowią piękną pamiątkę.

Drobiazgi z indywidualnym grawerem, takie jak stylowy brelok do kluczy samochodowych czy minimalistyczny, skórzany portfel, zawsze budzą ciepłe emocje i stanowią piękną pamiątkę. Wspólny czas. Zamiast materialnego podarunku, zaproponuj wspólne wyjście. Zaproś syna na dobrą pizzę, kraftowego burgera lub do kina na najnowszy hit z gatunku sci-fi.

Pamiętaj, że każdy mężczyzna – niezależnie od tego, czy właśnie uczy się chodzić, zdaje maturę, czy awansuje na dyrektora – doceni fakt, że włożyłaś serce w przygotowanie niespodzianki. Wspólne chwile, uśmiech i szczera rozmowa to najczęściej najpiękniejszy podarunek, jaki możesz mu zaoferować w dniu jego święta.