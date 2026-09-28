Biurowy savoir-vivre. Jak wybierać upominki na Dzień Chłopaka w pracy?

Zanim przejdziemy do konkretów, warto przypomnieć sobie podstawową zasadę wręczania prezentów w środowisku zawodowym. Złota reguła mówi jasno: upominki biurowe nie powinny być zbyt osobiste ani absurdalnie drogie. Kupowanie kosmetyków (np. żeli pod prysznic) czy ubrań to ryzyko wizerunkowej wpadki. Znacznie lepiej postawić na gadżety ułatwiające codzienną pracę, drobne przyjemności lub rzeczy związane z biurowym humorem.

Dobre upominki na Dzień Chłopaka w pracy powinny być równe dla wszystkich obdarowywanych – dzięki temu unikniecie niepotrzebnych nieporozumień w zespole. Przejdźmy zatem do konkretów!

Praktyczne gadżety na biurko – prezenty, które ułatwią życie

Mężczyźni zazwyczaj cenią użyteczność. Jeśli zależy Wam na tym, aby prezent nie wylądował na dnie szuflady, postawcie na przedmioty, z których koledzy będą korzystać każdego dnia w biurze.

Markowy kubek termiczny. Idealny ratunek dla tych, którzy ciągle zapominają o stygnącej kawie. Modele marek takich jak Contigo czy Kambukka słyną z niezawodności i świetnego designu.

Idealny ratunek dla tych, którzy ciągle zapominają o stygnącej kawie. Modele marek takich jak Contigo czy Kambukka słyną z niezawodności i świetnego designu. Bezprzewodowa ładowarka z organizerem. Stylowy gadżet na biurko (np. z elementami bambusa), który uporządkuje długopisy i jednocześnie naładuje smartfona.

Stylowy gadżet na biurko (np. z elementami bambusa), który uporządkuje długopisy i jednocześnie naładuje smartfona. Zestaw kawy rzemieślniczej. Zamiast zwykłej kawy marketowej, podarujcie im paczkę ziaren z lokalnej palarni o profilu czekoladowo-orzechowym. To strzał w dziesiątkę!

Zamiast zwykłej kawy marketowej, podarujcie im paczkę ziaren z lokalnej palarni o profilu czekoladowo-orzechowym. To strzał w dziesiątkę! Magnetyczne kulki Neocube. Elegancki i niezwykle wciągający gadżet antystresowy, który świetnie sprawdza się podczas długich telekonferencji.

Elegancki i niezwykle wciągający gadżet antystresowy, który świetnie sprawdza się podczas długich telekonferencji. Minimalistyczny notes w kropki.Wysokiej jakości planer (np. Moleskine lub Leuchtturm1917) dla miłośników analogowego zapisywania zadań.

25

Z przymrużeniem oka – śmieszne prezenty na Dzień Chłopaka dla kolegów z pracy

Jeśli w Waszym zespole panuje luźna atmosfera, 30 września to świetna okazja do żartów. Zabawne prezenty na Dzień Chłopaka dla kolegów z pracy potrafią genialnie rozładować napięcie i zintegrować zespół.

Skarpetki nie do pary z biurowym motywem. Kolorowe skarpetki z grafiką pizzy, padów do gier lub z napisem "Szef Wszystkich Szefów" to nowoczesny klasyk, który zawsze się sprawdza.

Kolorowe skarpetki z grafiką pizzy, padów do gier lub z napisem "Szef Wszystkich Szefów" to nowoczesny klasyk, który zawsze się sprawdza. Mały bokserski worek treningowy na biurko. Przyczepiany na przyssawkę gadżet, który pozwala bezpiecznie wyładować frustrację po trudnym mailu od klienta.

Przyczepiany na przyssawkę gadżet, który pozwala bezpiecznie wyładować frustrację po trudnym mailu od klienta. Gigantyczny kubek XXL. Naczynie o pojemności 800 ml lub 1 litra dla prawdziwego kofeinowego maniaka, któremu standardowe pojemności po prostu nie wystarczają.

Naczynie o pojemności 800 ml lub 1 litra dla prawdziwego kofeinowego maniaka, któremu standardowe pojemności po prostu nie wystarczają. Szybka gra karciana. Tytuły takie jak "Wirus", "Dobble" czy "Eksplodujące Kotki" to fantastyczny pomysł na przerwę lunchową i integrację ze współpracownikami.

Tytuły takie jak "Wirus", "Dobble" czy "Eksplodujące Kotki" to fantastyczny pomysł na przerwę lunchową i integrację ze współpracownikami. Czekolada w kształcie narzędzi. Rzemieślnicze wyroby z czekolady przypominające do złudzenia zardzewiałe kombinerki czy śruby robią niesamowite wrażenie wizualne.

Uniwersalne pewniaki, czyli co kupić na Dzień Chłopaka w pracy, gdy brakuje pomysłu

Czasami w zespole są osoby, których dobrze nie znamy – na przykład nowi pracownicy. Zastanawiasz się, co kupić na Dzień Chłopaka w pracy w takiej sytuacji? Oto lista absolutnych pewniaków, które zawsze cieszą się uznaniem.

Voucher na platformę VOD lub do kina. Karta podarunkowa do Netfliksa, Spotify czy sieci kinowej to bezpieczny, a zarazem bardzo nowoczesny prezent.

Karta podarunkowa do Netfliksa, Spotify czy sieci kinowej to bezpieczny, a zarazem bardzo nowoczesny prezent. Multitool w formacie karty kredytowej. Płaski, stalowy gadżet mieszczący się w portfelu, który posiada funkcje otwieracza, śrubokrętu i linijki. Przydatny w najbardziej niespodziewanych momentach.

Płaski, stalowy gadżet mieszczący się w portfelu, który posiada funkcje otwieracza, śrubokrętu i linijki. Przydatny w najbardziej niespodziewanych momentach. Butelka filtrująca wielokrotnego użytku. Ekologiczny i zdrowy wybór. Butelki ze wkładem węglowym (np. Dafi) ułatwiają dbanie o nawodnienie podczas ośmiu godzin przed monitorem.

Ekologiczny i zdrowy wybór. Butelki ze wkładem węglowym (np. Dafi) ułatwiają dbanie o nawodnienie podczas ośmiu godzin przed monitorem. Karta podarunkowa do księgarni (np. Empik). Otwiera drogę do wyboru wymarzonej książki, komiksu lub gadżetu. Zero ryzyka nietrafionego upominku.

Otwiera drogę do wyboru wymarzonej książki, komiksu lub gadżetu. Zero ryzyka nietrafionego upominku. Zestaw sosów o różnym stopniu ostrości. Kulinarny hit ostatnich lat. Degustacja ostrych sosów podczas przerwy to świetna i pełna emocji zabawa dla męskiej części biura.

Pamiętajcie, że niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujecie, liczy się przede wszystkim pamięć i dobra zabawa. Nawet najdrobniejszy, ale dobrze przemyślany upominek sprawi, że Wasi koledzy poczują się tego dnia docenieni!