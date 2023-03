Jenna Ortega znów zatańczyła taniec Wednesday. Nowa wersja bawi do łez

Mimo, że od premiery „Wednesday” minęło kilka miesięcy, a Netflix zapowiedział już drugi sezon, to serial wciąż jest obecny w przestrzeni publicznej. Fani nie zapominają o produkcji i wyczekują każdej nowości związanej z przygodami córki państwa Addams. W pamięci widzów, wciąż pozostaje taniec Wednesday, który główna bohaterka wykonuje w czwartym odcinku. Autorką choreografii była sama Jenna Ortega, która ostatnio znów została poproszona o odtworzenie sceny.

Jenna Ortega nie chce już tańczyć, ale zrobiła wyjątek. Taniec Wednesday w nowej wersji bawi do łez

Jenna Ortega wystąpi w „Saturday Night Live", poprowadzi swój odcinek 11 marca 2023. Odtwórczyni roli Wednesday Addams nagrała więc zapowiedź show. Na wideo, które trafiło już do sieci widzimy, jak aktorka przegląda scenariusz, po czym uprzejmie tłumaczy, że nie może go zrealizować. - To naprawdę świetnie, ale nie mam ochoty nagrywać tańca Wednesday. Widzieliśmy to już tyle razy, że pora zrobić coś nowego - mówi. Gdy kończy wypowiadać swoją kwestię, kamera pokazuje resztę ekipy. Stojący obok scenarzyści - Ben Marshall, John Higgins i Martin Herlihy - wszyscy przebrani za serialową Wednesday, udają, że wcale im nie zależało, by móc z nią zatańczyć. - Oczywiście, też nie chcemy nagrywać tego tańca – odpowiadają. Jenn Ortega patrzy na panów z niedowierzaniem, peruki sukienki sugerują coś zupełnie innego. Trwa pełna konsternacji wymiana zdań. W końcu pada jeszcze zapewnianie, że : - To wcale nie byłoby dla nas spełnienie marzeń, gdybyśmy mogli zatańczyć ten układ właśnie z tobą. Więc w takim razie po prostu tego nie róbmy – mówi jeden z nich, drugi zapewnia, że nawet nie zna układu (choć w tym czasie wykonuje ruchy z choreografii. Wszystko sprawia, że aktorka ulega. Efekt? Zobacz w filmie poniżej.

Jenna Ortega o scenariuszu Wednesday. Aktorka miała duży wpływ na graną przez siebie postać

Rola Wednesday Addams sprawiła, że Jenna Ortega mimo młodego wieku (20l.), stała się jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Bez wątpienia to charyzma aktorki oraz jej zaangażowanie sprawiły także, że serial stal się hitem. W podcaście Daxa Sheparda „Armchair Expert", przyznała, że wprowadziła wiele zmian w scenariuszu. Także w tańcu Wednesday, który w oryginalnie miał wyglądać zupełnie inaczej.

- Początkowo to miał być flash mob, ona miała zacząć tańczyć, a wszyscy pozostali mieli podłapać jej ruchy i tańczyć razem z nią. I zawetowałam to, bo dlaczego ona miałaby się na to zgodzić? Powiedziałam: "Albo to wytnijcie, albo niech Wednesday pozbawi kogoś przytomności i na tym koniec". Pozbawiłaby kogoś przytomności, z boku słychać by było stłumione krzyki, a potem koniec – powiedziała aktorka.