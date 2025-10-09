- Artykuł sugeruje, aby przed zimą pozbyć się z domu i życia pięciu kategorii rzeczy, by cieszyć się spokojem i dobrym czasem.
- To poradnik, który pomoże Ci zaplanować jesienne prządki.
Jesienne porządki warto przeprowadzić nie tylko w ogrodzie, ale także w domu i wewnątrz siebie. Zanim ruszymy w wir świątecznych przygotowań i zaczniemy cieszyć się długimi wieczorami z książką, uporządkujmy to, co blokuje przepływ dobrej energii. Pozbycie się zbędnych rzeczy przed zimą to nie tylko praktyka, to rytuał, który pozwoli cieszyć się dobrym czasem.
5 rzeczy, których warto się pozbyć przed zimą, by cieszyć się szczęściem i dobrym czasem
W chłodniejszych miesiącach naturalnie spędzamy więcej czasu w domu. Im mniej zbędnych rzeczy wokół nas, tym więcej przestrzeni na odpoczynek, relaks i… świąteczne dekoracje. Oto rzeczy, których warto pozbyć się przed świętami:
- Ubrania, których nie nosisz. Jeśli sukienka nie wyszła z szafy przez całe lato, prawdopodobnie nie wyjdzie też w przyszłym roku. Oddaj ją komuś, kto ją pokocha. Jeśli coś jest zniszczone, niewygodne lub po prostu „nie Twoje” również oddaj, wyrzuć lub przetwórz. Zyskasz miejsce na zimowe ciuchy, które zajmują więcej przestrzeni. Unikniesz też porannego chaosu w poszukiwaniu ubrań odpowiednich na jesienną i zimową pogodę.
- Zrób porządek w łazience. Jesień to czas na zmianę pielęgnacji. Skóra jesienią i zimą potrzebuje innych składników, więcej nawilżenia, ochrony przed wiatrem i ogrzewaniem. Przejrzyj kremy, balsamy i podkłady, te przeterminowane mogą szkodzić skórze. Zrób miejsce na produkty nawilżające i ochronne.
- Dekoracje, które tylko zbierają kurz. Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz pięciu świeczników, trzech wazonów i dziesięciu pudełek na szpargały. Minimalizm w domu to więcej przestrzeni i mniej sprzątania. Ponadto zimą rzadziej wietrzymy mieszkania, a suche powietrze sprzyja gromadzeniu kurzu. Im mniej bibelotów i nieużywanych przedmiotów, tym łatwiej utrzymać czystość i świeżość.
- Czas pożegnać „przydasie”. Pudełko kabli, stare ładowarki, niekompletne zestawy, jeśli nie używałaś ich przez rok, prawdopodobnie już nie użyjesz. Oddaj je lub wyrzuć, by uporządkować przestrzeń.
- Przestarzałe przekonania. Jesień to także dobry czas, by zrobić porządki w głowie. Zastanów się, czy nie trzymasz się myśli, które już Ci nie służą. Spróbuj odpuścić i wybaczyć krzywdy. Zamknij niedomknięte sprawy, wyjaśnij nieporozumienia. Dzięki temu zyskasz spokój i odzyskasz dobrą energię, która pozwoli cieszyć się tym, co jesień i zima ma do zaoferowania: oglądanie świątecznych filmów, czytanie książek, picie korzennej herbaty i kakao i inne rzeczy, które lubisz robić jesienią. Z dobrym nastawieniem, spokojnym umysłem i porządkiem wokół łatwiej wyczekiwać wiosny.
