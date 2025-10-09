Jesienne porządki. 5 rzeczy, których warto się pozbyć przed zimą, by cieszyć się szczęściem i dobrym czasem

Jesień to czas, w którym warto zwolnić. Wziąć przykład z przyrody, która szykuje się do zimowego snu i uwić sobie przytulne gniazdko, w którym spędzimy miło czas. Zanim zaczniemy rozkoszować się herbatą z imbirem i ciepłym światłem świec i miękkim kocem, warto pozbyć się kilku rzeczy, by móc w pełni cieszyć się spokojem.

i Autor: Shutterstock