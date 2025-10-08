Artykuł zawiera przepis na zupę krem z dyni z dodatkiem nieoczywistych składników, które mają na celu wzbogacenie smaku.

Jak zrobić zupę krem z dyni? Te składniki podkręcą smak

Zupa z dyni ma wielu zwolenników, ale i przeciwników. Ci drudzy zarzucają jej nijakość. Jest dla nich mdła, za słodka i nijaka. Tymczasem wszystko zależy od składników, z jakimi połączymy warzywo. Słodki smak dyni to jej zaleta, bo doskonale uzupełnia się ze słonym i ostrym. Dzięki odrobinie pasty miso oraz masła orzechowego krem z dyni zyska głębszy smak. Jeśli chcemy jeszcze go podkręcić, możemy do kremowej zupy dodać podsmażone na maśle podgrzybki lub pieczarki albo proszek ze zmiksowanych suszonych grzybów. Przed podaniem warto także posypać zupę posiekaną kolendrą, pietruszką lub dymką.

Przepis na zupę krem z dyni

Składniki: 1 kg dyni (hokkaido lub piżmowa), 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 marchewka, 1 ziemniak, 1 litr bulionu warzywnego, 2 łyżki oliwy, 1 łyżka masła, 250 ml mleczka kokosowego, 2 łyżki pasty miso, 2 łyżki masła orzechowego, 1 łyżeczka świeżego startego imbiru, sól, pieprz do smaku. Do podania opcjonalnie: posiekana papryczka chili, podsmażone na maśle podgrzybki lub pieczarki, zmiksowane na proszek suszone grzyby, natka kolendry/pietruszki, grzanki, pestki dyni.

Sposób przygotowania: Pokrój dynię na mniejsze kawałki, wydrąż gniazda nasienne. Miąższ posmaruj oliwą i piecz do miękkości w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C z termoobiegiem. Powinno to zająć około 20 minut w zależności od piekarnika i wielkości kawałków dyni. W międzyczasie posiekaj czosnek i cebulę. Podsmaż na oliwie i maśle (1:1). Pokrój marchewkę i ziemniaka. Dorzuć do garnka z cebulą i czosnkiem. Smaż przez 7 minut. Upieczoną dynię obierz ze skórki, jeśli używasz piżmowej. Dorzuć dynię do pozostałych warzyw, dodaj imbir, pastę miso oraz masło orzechowe. Smaż przez 5 minut. Zalej całość bulionem i mleczkiem kokosowym. Gotuj pod przykryciem ok. 15 minut. Zmiksuj całość gładki krem, dopraw solą i pieprzem. Podawaj ze wspominanymi wyżej dodatkami.

