Już 97% Polaków deklaruje, że segreguje odpady

Badanie społeczne to cykliczny projekt Fundacji ProKarton, która od 11 lat pyta Polki i Polaków o ich działania związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych, w szczególności kartonów po płynnej żywności.

CZY SEGREGUJEMY ODPADY OPAKOWANIOWE? TAK!

Wyniki badania pokazują, że Polacy chcą podejmować codzienne aktywności na rzecz ochrony środowiska i zasobów planety. 97% badanych twierdzi, że przestrzega zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. To kolejny rok z rzędu, gdy widzimy wzrost w tym zakresie – w 2023 było to 92% ankietowanych. Co ciekawe, zużyte opakowania częściej segregują osoby w wieku 40-59 lat (99%), badani z wykształceniem średnim (99%) oraz mieszkańcy województwa lubuskiego i opolskiego (w obu wynik to 100%!). A najrzadziej – mieszkańcy województwa podlaskiego (93%) oraz osoby poniżej 39 roku życia (94%).

Niezwykle cieszy nas coraz bardziej świadome podejście Polaków do działań na rzecz planety. Od kilku lat widzimy zdecydowaną poprawę, a tegoroczne wyniki, szczególnie te z województwa lubuskiego i opolskiego, pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Można powiedzieć, że w powszechnym przekonaniu segregacja odpadów stała się w Polsce normą i już tylko bardzo niewielki odsetek społeczeństwa deklaruje, że nie realizuje tego obowiązku, który nakłada na nas prawo – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

GDZIE WYRZUCAMY ZUŻYTE KARTONY PO MLEKU LUB SOKACH?

Gdzie powinniśmy wyrzucać kartony, gdy wypijemy już mleko, sok lub napój roślinny? Zawsze do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. Jak pokazało badanie z 2024 roku, wie o tym 58% badanych, o jeden punkt procentowy mniej niż w 2023 roku. Właściwej odpowiedzi najczęściej udzielały osoby w wieku 40-59 lat (66%), te z wykształceniem wyższym (66%) oraz mieszkańcy województwa wielkopolskiego (68%).

Niestety wzrosła liczba osób, które wybierają niewłaściwy, niebieski pojemnik, przeznaczony tylko na papier – to 20% ankietowanych, wynik wyższy o 3 punkty procentowe od tego z 2023 roku.

W naszym społeczeństwie wciąż widzimy wątpliwości co do tego, jak segregować poszczególne odpady do konkretnych pojemników. W podobnym tonie są opinie, które jako organizacja branżowa kartonów do płynnej żywności słyszymy od przedstawicieli podmiotów sortujących i przetwarzających odpady. Jak wskazują, frakcja z żółtego pojemnika, w którym powinny znaleźć się jedynie plastiki, metale i odpady wielomateriałowe, jest niekiedy zanieczyszczona innymi odpadami, co utrudnia proces sortowania i obniża jakość surowca do recyklingu. Konieczne są dalsze działania edukacyjne na temat zasad prawidłowej selektywnej zbiórki – wskazuje Łukasz Sosnowski.

KARTONY PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI – CZY NADAJA SIĘ DO RECYKLINGU?

70% badanych wie, że kartony do płynnej żywności podlegają recyklingowi. To wzrost o 3% względem zeszłego roku. Świadomość możliwości recyklingowych kartonów częściej deklarują mężczyźni (76%) i osoby z wykształceniem podstawowym (74%), a także mieszkańcy województwa opolskiego (90%). Najmniejszy poziom wiedzy o recyklingu jest spotykany u mieszkańców województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego (w każdym po 65%).

Z perspektywy naszej branży to bardzo dobra wiadomość, że świadomość Polaków na temat recyklingu jest na wysokim poziomie. Przerabianie kartonów na nowe opakowania i produkty jest kluczowe dla zatrzymania z obiegu cennych surowców. Edukacja społeczna, prawidłowa selektywna zbiórka, której towarzyszy wiedza na temat recyklingu to podstawa, dzięki której możliwe są działania w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowuje Łukasz Sosnowski.

Metodologia:

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research we wrześniu 2024 roku techniką wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 osób powyżej 18 roku życia.