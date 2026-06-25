Wyjątkowe kartki dla nauczycieli na koniec roku

Tradycja wręczania drobnych upominków pedagogom jest wciąż żywa i przybiera coraz ciekawsze formy. Piękne kartki dla nauczycieli na koniec roku świetnie sprawdzają się jako elegancka wiadomość wysłana online lub wydrukowany dodatek do klasycznego bukietu kwiatów. Tak przygotowana niespodzianka z pewnością sprawi ogromną radość każdemu wychowawcy w dniu zakończenia roku szkolnego. Wystarczy wpisać kilka osobistych słów uznania za przekazaną wiedzę.

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Wzruszające życzenia na zakończenie roku szkolnego płynące z serca

Zredagowanie odpowiedniego tekstu dla wychowawcy często bywa trudnym zadaniem. Wyjątkowe kartki dla nauczycieli na koniec roku z gotowymi słowami podziękowania skutecznie ułatwiają wyrażenie wdzięczności. Poniższe propozycje świetnie oddają szacunek do niezwykle trudnej pracy pedagogów. Możesz je swobodnie modyfikować i dopasowywać do swoich własnych odczuć.

Dziękuję Ci za niekończącą się cierpliwość i wiarę w moje możliwości podczas całego roku szkolnego.

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Życzę Ci wspaniałego odpoczynku po miesiącach pełnych wyzwań i trudnej pracy z naszą klasą.

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Doceniam każdą lekcję pełną pasji oraz Twoje niezwykłe zaangażowanie w mój rozwój edukacyjny.

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Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za wszystkie inspirujące rozmowy i pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

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Życzę Ci dużo słońca w czasie nadchodzących wakacji i szybkiej regeneracji sił przed kolejnymi wyzwaniami.

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Dziękuję Ci za stworzenie tak bezpiecznej przestrzeni do nauki i popełniania błędów każdego dnia.

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Mam nadzieję na kolejne równie udane semestry pod Twoimi skrzydłami i życzę Ci dużo spokoju.

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Przesyłam szczere wyrazy uznania za Twój niesamowity trud włożony w przekazywanie nam trudnej wiedzy.

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Życzę Ci mnóstwa radości z każdego letniego dnia i wspaniałego urlopu w gronie najbliższych osób.

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Dziękuję Ci za uśmiech na każdej lekcji oraz ogromne serce wkładane w wychowanie naszej grupy.

Darmowe grafiki i kartki na zakończenie roku szkolnego do pobrania

Pod tekstem znajduje się galeria darmowych obrazków do zapisania na Twoim urządzeniu. Wśród nich znajdziesz nowoczesne projekty w pastelowych barwach oraz bardzo minimalistyczne grafiki z eleganckimi motywami roślinnymi. Takie kartki dla nauczycieli na koniec roku idealnie sprawdzą się w roli miłego gestu podsumowującego minione miesiące. Wystarczy wybrać odpowiedni plik i zapisać go w pamięci telefonu lub na dysku komputera.