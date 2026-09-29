Kask rowerowy dla dziecka: jak dobrać rozmiar i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Rozmiar kasku dobiera się do obwodu głowy w centymetrach, nie do wieku dziecka

Dobrze dopasowany kask leży poziomo, nisko nad brwiami i nie przesuwa się podczas potrząsania głową

Od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia muszą w Polsce jeździć na rowerze w kasku

Przy zakupie sprawdź oznaczenie CE, informację o zgodności z normą EN 1078 oraz stan pasków i skorupy

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Kask rowerowy dla dziecka: najpierw rozmiar, potem wygląd

Kask rowerowy dla dziecka powinien być dobrany do aktualnego obwodu głowy. Wiek podany przez producenta może jedynie ułatwić rozpoczęcie szukania, ponieważ dzieci w tym samym wieku mogą mieć wyraźnie różne wymiary głowy. Nie warto kupować większego modelu na zapas. Luźny kask może przesunąć się przy upadku i odsłonić czoło albo potylicę.

Obwód głowy zmierz miękką miarką krawiecką, prowadząc ją około 1 do 2 cm nad brwiami, nad uszami i przez najszerszą część tyłu głowy. Otrzymany wynik porównaj z tabelą rozmiarów konkretnej marki. Rozmiary nie są identyczne u wszystkich producentów, dlatego dwa kaski o tym samym zakresie centymetrów mogą leżeć inaczej.

Jeżeli obwód głowy dziecka wypada między dwoma rozmiarami, przymierz dziecku oba modele. Dobrze dobrany kask równomiernie przylega do głowy, nie uciska skroni ani czoła i nie powoduje bólu. Pokrętło regulacji oraz wymienne wkładki służą do precyzyjnego dopasowania, a nie do zmniejszania kasku kupionego o kilka rozmiarów za dużego.

Jak prawidłowo dopasować dziecku kask rowerowy?

Kask na głowie dziecka powinien leżeć poziomo, a jego przednia krawędź ma znajdować się nisko nad czołem, mniej więcej na szerokość dwóch palców nad brwiami. Nie może być odchylony do tyłu, jak czapka z daszkiem. Dziecko powinno widzieć przedni brzeg kasku, gdy spojrzy w górę.

Po założeniu kasku wyreguluj pokrętło z tyłu lub dopasuj wkładki zgodnie z instrukcją producenta. Kask nie powinien przesuwać się na boki, do przodu ani do tyłu. Poproś dziecko, by potrząsnęło głową i spróbuj delikatnie poruszyć kask dłońmi. Jeśli łatwo obraca się lub zsuwa na oczy, trzeba ponownie dobrać rozmiar albo regulację.

Paski wymagają osobnego ustawienia. Po obu stronach powinny tworzyć literę V tuż pod uszami, a sprzączka ma znajdować się pod brodą. Pod zapięty pasek powinny wejść dwa palce, nie więcej. Poproś dziecko, by szeroko otworzyło usta. Jeśli paski są dobrze ustawione, kask powinien wtedy lekko poruszyć się na głowie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie kasku rowerowego dla dziecka?

Przy zakupie kasku rowerowego dla dziecka sprawdź oznakowanie umieszczone wewnątrz skorupy albo na etykiecie. W Polsce i Unii Europejskiej szukaj oznaczenia CE oraz informacji o zgodności z normą EN 1078 lub PN-EN 1078. Oznaczenia informują, że producent deklaruje zgodność produktu z wymaganiami dotyczącymi między innymi ochrony przy uderzeniu i systemu mocowania.

Od 3 czerwca 2026 roku w Polsce osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek używania kasku podczas jazdy rowerem. Dotyczy to także rowerów elektrycznych. Kask ochroni dziecko tylko wtedy, gdy jest dobrze dopasowany. Przed każdą jazdą sprawdź, czy leży nisko nad brwiami i czy pasek pod brodą jest zapięty.

W sklepie dobrze jest ocenić kilka praktycznych elementów:

czy regulacja obwodu działa płynnie i czy dziecko potrafi samodzielnie zapiąć oraz odpiąć sprzączkę

czy paski nie są poskręcane, a ich prowadzenie nie ociera szyi

czy kask nie zasłania pola widzenia i nie przesuwa się na oczy

czy kask jest wystarczająco lekki i ma otwory wentylacyjne, dzięki którym dziecko nie będzie się w nim nadmiernie pocić

czy instrukcja jest dołączona, a na produkcie można znaleźć dane producenta i oznaczenia

Kiedy wymienić dziecięcy kask rowerowy?

Dziecięcy kask rowerowy należy wymienić po poważnym upadku lub zderzeniu, nawet gdy na skorupie nie widać pęknięcia. Warstwa pochłaniająca energię może zostać uszkodzona wewnątrz i nie zapewnić takiej samej ochrony przy kolejnym uderzeniu. Trzeba też wymienić kask pęknięty, odkształcony albo taki, który ma uszkodzoną sprzączkę lub naderwane paski.

Lepiej nie kupować kasku z drugiej ręki, jeśli nie ma pewności, że nie brał udziału w upadku i był prawidłowo przechowywany. Materiały, z których wykonano kask, z czasem się starzeją. Sprawdź w instrukcji, jak długo producent zaleca używać danego modelu. Kask przechowuj z dala od wysokiej temperatury, nie zostawiaj go na długo w nagrzanym samochodzie i nie maluj skorupy bez zgody producenta.

Przed każdą jazdą dziecko powinno założyć kask, a rodzic sprawdzić trzy rzeczy: czy kask leży nisko nad brwiami, nie przesuwa się na głowie i ma zapięty pasek pod brodą. Taka kontrola zajmuje chwilę, a pozwala wychwycić źle ustawiony kask, zanim dziecko wsiądzie na rower.

Źródła:

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