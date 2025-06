Ketchup? Polacy najchętniej kupują go w dyskontach

Najchętniej kupujemy ketchup w dyskontach, które są niekwestionowanym liderem i dzięki szerokiej dostępności oraz konkurencyjnym cenom cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów. To właśnie tam klienci znajdują różnorodne marki i smaki, co umożliwia im wybór produktu najlepiej odpowiadającego ich gustom. Zaraz za dyskontami w preferencjach zakupowych znajdują się supermarkety. Oferują one nieco szerszy asortyment, w tym często także niestandardowe wersje ketchupu, co przyciąga klientów poszukujących zarówno klasyki, jak i nowości na sklepowych półkach. Najmniejszy udział w sprzedaży ketchupu mają dziś hipermarkety oraz sklepy małoformatowe.

Wartość rynku ketchupu, według analizy NielsenIQ, przekroczyła w Polsce 880 mln zł. Dla producentów sosów najbardziej intensywnym czasem jest sezon grillowy. Napędzane wtedy spotkaniami na świeżym powietrzu zapotrzebowanie na ketchupy znacząco wzrasta. To moment, w którym konsumenci poszukują nie tylko klasycznych wersji, ale również nowych, innowacyjnych smaków, które mogą urozmaić grillowe menu.

Dziś w Kraft Heinz oferujemy już 14 wariantów ketchupu i konsekwentnie dążymy do dalszego rozwoju. Oprócz klasycznych smaków, jak łagodny czy ostry, w naszym portfolio są ketchupy o smaku włoskich ziół czy pikli. Dużą wagę przywiązujemy do innowacji – rozwijamy linię ketchupów ZERO (bez dodatku cukru) i nawiązujemy strategiczne współprace z partnerami. Jeszcze w tym roku zaskoczymy konsumentów zupełnie nowymi wariantami – mówi Adam Imielski, dyrektor zarządzający w Kraft Heinz Polska.

Wzrost sprzedaży ketchupów bez dodatku cukru

W obliczu rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak m.in. cukrzyca typu 2 i insulinooporność, rynek spożywczy zaczyna dostosowywać swoje produkty do indywidualnych potrzeb konsumentów. Zdrowsze alternatywy dla ulubionych dodatków, czyli ketchupy zero bez dodatku cukru to jedna z takich odpowiedzi. To propozycja również dla osób, które z różnych powodów dążą do ograniczenia cukru w codziennej diecie. Segment ketchupów zero to już około 7% rynku ketchupów, a porównując dane Kraft Heinz, ich sprzedaż wzrosła o 50% rok do roku.