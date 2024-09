Hortensje kwitną całe lato i sprawiają, że ogród wygląda bajecznie, szczególnie gdy jest ich dużo i mienią się kolorami. Często kupujemy je w donicach i ustawiamy na balkonie. Jednak po zakończonym sezonie zastanawiamy się, czy możemy przesadzić je do gruntu, czy jednak poczekać z tym do wiosny. Jednak ogrodnicy zaznaczają, że hortensje można sadzić także jesienią.

Kiedy sadzić hortensje? Wybierz najlepszy termin, by kwiaty zdrowo rosły i kwitły

Chociaż nie ma dokładnej daty sadzenia hortensji do gruntu, to ogrodnicy radzą robić to wiosna lub jesienią. Przy przesadzaniu krzewów z doniczki do ogrodu trzeba pamiętać, że kwiaty źle znoszą niskie temperatury. Jeśli decydujemy się na sadzenie jesienią, trzeba to zrobić na początku nowej pory roku, tak by krzewy miały czas na ukorzenienie się i aklimatyzację. Jesienne sadzenie hortensji nie wymaga obfitego podlewania, ale trzeba pamiętać o zabezpieczeniu krzewu na zimę. Jeśli decydujemy się na wiosenne sadzenie kwiatów, trzeba to zrobić wtedy, gdy ryzyko przymrozków jest niewielkie. Trzeba też pamiętać, że hortensje wymagają obfitego podlewania przez cały okres wegetacji. Hortensje poza kwaśną glebą uwielbiają także wilgotne podłoże. Dlatego, jeśli chcemy należycie dbać o te kwiaty, musimy pamiętać o regularnym i dość obfitym podlewaniu. Krzewu nie wolno sadzić także na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

Sadzenie hortensji z rozsady i na pniu

Hortensje bardzo łatwo się rozmnaża poprzez sadzonki zielne. Nadają się do tego bezkwietne tegoroczne wierzchołki pędów. Usuwamy z nich dwa dolne liście. Ścinamy też wierzchołek pędu. Taki zabieg przeprowadzamy od czerwca do sierpnia. Sadzonki wkładamy do donic z kwaśną ziemią, ustawiamy na jasnym i ciepłym stanowisku. Warto przykryć je kloszem, który utrzyma wilgotność. Hortensje wysadzamy do gruntu dopiero wtedy, gdy są dobrze ukorzenione, najlepiej wiosną. Hortensja zaszczepiona na pniu może być najpiękniejszą ozdobą ogrodu. Jednak taki zabieg nie należy do najłatwiejszych. Szczepienie hortensji polega na połączeniu pędu krzewu – zrazka z podkładką, którą jest inny mocny pęd na rosnącym drzewie. Cięcie musi być ostre i precyzyjne. Warunkiem powodzenia tego zabiegu jest jak najdokładniejsze dopasowanie ścięć zraza i podkładki oraz duża powierzchnia przylegania drewna, miazgi i kory do siebie. Im większa powierzchnia styku, tym większa szansa powodzenia. Po połączeniu zraza z podkładką miejsce szczepienia trzeba mocno obwiązać tasiemką i zabezpieczyć przed utratą wody. Można to zrobić, smarując woskiem. Trzeba tylko pamiętać, by wosk nie dostał się pomiędzy szczepione tkanki. Taki zabieg przeprowadza się wiosną. Świeżo zaszczepione drzewa nie powinny być narażone na długotrwałe mrozy.

Zimowanie hortensji

Zabiegi zimowania hortensji zaczynamy w listopadzie. Gdy ziemia zamarznie na głębokości około 4 cm. Jeśli za wcześnie okryjemy roślinę, zachęcimy ją do dalszej wegetacji, a gdy nastanie śliny mróz, dojdzie do obumierania krzewu. Zanim zaczniemy zabezpieczać hortensje przed mrozem, musimy usunąć wszystkie suche oraz uszkodzone przez szkodniki pędy. Nie wolno jednak przycinać zdrowych części rośliny, na to przyjdzie czas wiosną. Hortensje można okrywać kopczykami z kory drzew iglastych lub torfu. Można także owinąć krzewy dwiema lub trzema warstwami agrowłókniny, która przepuszcza powietrze i wodę. W sklepach ogrodniczych są także specjalne kaptury z agrowłókniny do zabiegów zimowania kwiatów.

