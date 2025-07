Kiedy wsadzić hortensje do gruntu? Ogrodnik zdradził najlepszy moment w roku na sadzenie hortensji. Będą szybko rosły i obficie kwitły

Kiedy sadzić hortensje? Te popularne kwiaty są dostępne w doniczkach przez cały sezon. Już wczesną wiosną pojawiają się różne odmiany kwiatów, którymi ozdabiamy balkony i tarasy. Jednak jeśli planujemy wsadzić je do gruntu, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Ogrodnicy radzą, by sadzić hortensje w dwóch terminach.

Kiedy sadzić hortensje do gruntu i na co zwrócić uwagę?

Chociaż nie ma dokładnej daty sadzenia hortensji do gruntu, to ogrodnicy radzą robić to wiosna lub jesienią. Przy przesadzaniu krzewów z doniczki do ogrodu trzeba pamiętać, że kwiaty źle znoszą niskie temperatury. Jeśli decydujemy się na sadzenie jesienią, trzeba to zrobić na początku nowej pory roku, tak by krzewy miały czas na ukorzenienie się i aklimatyzację. Jesienne sadzenie hortensji nie wymaga obfitego podlewania, ale trzeba pamiętać o zabezpieczeniu krzewu na zimę. Jeśli decydujemy się na wiosenne sadzenie kwiatów, trzeba to zrobić wtedy, gdy ryzyko przymrozków jest niewielkie. Trzeba tez pamiętać, że hortensje wymagają obfitego podlewania przez cały okres wegetacji. Hortensje sadzimy w kwaśnej glebie. Krzewu nie powinno sadzić się na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

Kiedy przycinać hortensje?

Choć wydawałoby się logicznym, przyciąć suche kwiatostany i liście hortensji na zimę, to nie jest to dobry pomysł. Podczas jesiennych porządków w ogrodzie lub na balkonie lepiej zabezpieczyć kwiaty przed mrozem niż je obcinać. Jeśli wytniemy pędy oraz kwiatostany jesienią, istnieje duże ryzyko, że rośliny nie zakwitną w następnym roku. Podobnie stanie się, gdy pędy przemarzną. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia. Po przymrozkach, gdy roślina zacznie wypuszczać liście. W przypadku hortensji bukietowej przekwitłe kwiatostany usuwamy w marcu, jednak dopiero po przymrozkach, ale jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Hortensję krzewiastą tniemy w marcu, po przymrozkach, jeszcze przed wypuszczeniem liści.

