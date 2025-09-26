Kiedy wypada tłusty czwartek 2026? Ten składnik dodany do faworków sprawi, że ciasto będzie kruche jak u babci. Koniec z gumowatym ciastem!

Kiedy w 2026 roku obchodzimy tłusty czwartek? Miłośnicy słodkich wypieków już teraz zacierają ręce na myśl o przyszłorocznym święcie słodkości. Aby ze smakiem zajadać się pączkami i faworkami nie trzeba czekać do karnawału. Już teraz możesz w domu usmażyć idealnie kruche faworki. Do ciasta dodaj tej jeden składnik, a Twoje faworki będą rozpływały się w ustach i nie będą gumowate.

Sprawdzony przepis od Pani Krysi na faworki. Chrust, który zawsze się udaje

  • Tłusty Czwartek w 2026 roku wypada wyjątkowo wcześnie, już 12 lutego, rozpoczynając ostatnie dni karnawału przed Wielkim Postem.
  • Tradycyjne faworki, symbol tego święta, mają pogańskie korzenie i ewoluowały od pączkowego ciasta do lekkiego, kruchego chrustu.
  • Kluczem do idealnie kruchych faworków jest wybór odpowiedniej mąki (typ 450) oraz technika napowietrzania ciasta wałkiem.
  • Poznaj sekretny składnik i technikę, dzięki którym Twoje faworki będą niezrównanie kruche i lekkie

Kiedy wypada tłusty czwartek? w tym roku wyjątkowo wcześnie

Wielkie święto łasuchów, czyli tłusty czwartek tradycyjnie jest ostatnim czwartkiem przed Wielkim Postem i ostatnim dniem karnawału. W polskiej tradycji tłusty czwartek jest świętem słodkości i zabawy. Ma to być ostatni dzień objadania się przed ścisłym postem. Co ciekawe, tłusty czwartek ma pogańskie korzenie i wiąże się z dawnymi świętami Słowian.

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym i jest ściśle powiązany z datą Wielkanocy. W 2026 roku tłusty czwartek wypada stosunkowo wcześnie, bo już 12 lutego.

Dodaj to do faworków, a będą idealnie kruche! Ten przepis na ciasto na faworki podbije Twoje kubki smakowe

Faworki można jeść cały rok, nie tylko w karnawale. Te przepyszne, tradycyjne wypieki świetnie będą smakować jesienią do ulubionej kawy i herbaty. Dawniej w okresie karnawału faworki smażyło się niemalże w każdym polskim domu. Legenda wskazuje, że faworki powstały przypadkiem. Pewien młody cukiernik przez nieuwagę upuścił do rozgrzanego oleju pasek ciasta pączkowego. Na skutek wysokiej temperatury ciasto przybrało kształt warkocza, a cukiernik posypał je cukrem pudrem. Przez wiele lat przepis na faworki był podobny do ciasta na pączki, jednak z czasem został zmodyfikowany, by chrust był lżejszy i bardziej kruchy.

W tradycyjnym przepisie na faworki znajdziemy mąkę, żółtka jajek, łyżkę spirytusu (aby ciasto nie chłonęło tłuszczu podczas smażenia), śmietanę oraz cukier. Mistrzowie wypieków wskazują, że faworki powinno się smażyć na smalcu.

Sekretem idealnego ciasta na faworki jest mąka, a dokładniej jeden, konkretny typ. Od tego, jakiej mąki użyjemy zależy, czy ciasto będzie kruche i miękkie. Różnego typu mąki inaczej wchłaniają pozostałe składniki i się z nimi łączą. Im wyższy typ mąki, tym będzie ona bardziej zbita i gęsta. Sekretem idealnych faworków jest właśnie odpowiednio dobrana mąka. W przypadku chrustu jest to mąka typu 450, czyli klasyczna pszenna tortowa. Sprawi ona, że ciasto na faworki będzie łatwe do zagniatania, a po usmażeniu chrust będzie kruchy i lekki.

Aby faworki były idealnie kruche potrzebne są dobre składniki i prawidłowe wyrabianie. Kruchość ciasto zyskuje dzięki zawartości powietrze. Zanim je rozwałkujesz spróbuj przez chwilę ubijać je wałkiem. Dzięki temu ciasto się napowietrzy, a usmażone faworki będą kruche. Pamiętaj, że im cieńsze ciasto, tym lepsze faworki

