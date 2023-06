i Autor: Materiały prasowe Krzysztof z Wałbrzycha

Koniec pewnej epoki

Klamka zapadła. Zamyka się słynny, polski sklep. Trwają właśnie gigantyczne wyprzedaże na zamknięcie. To ostatnia szansa, by kupić ich kultowe produkty

To już pewne, zamyka się jedna z najbardziej znanych polskich fabryk porcelany. Marka Krzysztof z Wałbrzycha ostatecznie znika z map polskich fabryk porcelany. Firma zapowiedziała wielkie czyszczenie magazynów i wyprzedaż swojego asortymentu. To ostatni dzwonek, by kupić ich słynne wyroby w bardzo atrakcyjnych cenach. Co możesz upolować podczas wyprzedaży na zamknięcie?