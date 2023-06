Pora roku, w której się urodziłeś zdradzi, na jakie choroby możesz zachorować. To nie astrologia, to nauka. Osoby urodzone o tej porze roku rzadziej chorują na serce

Ocet to genialny środek do sprzątania ale z tym go nie łącz. Najgorsze połączenie, jakie możesz sobie wyobrazić. Poważne zagrożenie. Wystarczy kilka sekund i trafisz do szpitala

Pora roku, w której się urodziłeś a skłonności do chorób. Osoby urodzone o tej porze roku muszą na siebie uważać

Wydawałoby się, że na skłonności do chorowania wpływ ma przede wszystkim genetyka oraz styl życia. Naukowcy odkryli jednak pewną zależność pomiędzy skłonnościami do niektórych chorób, a pora roku urodzenia. Okazuje się, że to właśnie pora roku naszych narodzin może wskazywać na to, że jesteśmy mniej lub bardziej podatni na niektóre choroby. Na szczęście naukowcy nie odkryli jeszcze zależności pomiędzy porą roku urodzin a śmiertelnością. Zauważono jednak pewne powiązania związane z porą roku a chorobami i schorzeniami.

Zobacz również: Pora roku, w której się urodziłeś a osobowość. Osoby urodzone o tej porze roku żyją dłużej i wyróżniają się na tle innych. Psychotest na osobowość

Co pora roku urodzin mówi o Twoim zdrowiu?

Na początku warto zaznaczyć, że wpływ na skłonności do chorób ma nie tyle co sama pora roku, a pewne pogodowe i środowiskowe zależności. Naukowcy odkryli, że osoby urodzone jesienią rzadziej zapasają na choroby sercowo--naczyniowa. Z kolei dzieci, które przyszły na świat wiosną i latem są bardziej podatne na alergie i choroby związane z odpornością. Częściej cierpią także na schorzenia związane ze zmianami nastroju. Osoby urodzone na wiosnę mogą także być bardziej podatne na stwardnienie rozsiane. Z kolei osoby urodzone zimą mogą mieć wrodzone skłonności do zachorowania na schizofrenię. W artykule "New England Journal of Medicine" przedstawiono są badania duńskich naukowców, którzy dowiedli, że osoby urodzone zimą mają o 11 proc. wyższe ryzyko zachorowania na schizofrenię niż te, które urodziły się latem

Sonda W której porze roku się urodziłeś? Wiosną Latem Jesienią Zimą