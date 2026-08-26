Kłótnia rodzeństwa o miejsce przy stole. Te zasady mogą zakończyć spór

Miejsce przy stole to dla dziecka symbol bliskości z rodzicem i sprawiedliwego traktowania

Sprawdza się ustalona z góry rotacja miejsc, dzięki której głośny protest nie daje dziecku wygranej

Młodsze dzieci wymagają krótkich komunikatów oraz wsparcia w radzeniu sobie z emocjami

O rozwiązaniach rozmawiajcie dopiero wtedy, gdy opadną emocje

Pielęgnacja skóry w ciąży - Plac zabaw, odc.: 23

Skąd bierze się spór o krzesło?

Spór wybucha najczęściej wtedy, gdy dziecko czuje, że odebrano mu coś ważnego. Ulubione krzesło daje poczucie bliskości z mamą lub tatą, lepszy widok albo stały rytuał. Maluch nie potrafi jeszcze nazwać swoich emocji, dlatego reaguje krzykiem i złością.

Ogromną rolę odgrywa wiek rodzeństwa. Trzylatki i czterolatki dopiero uczą się czekania na swoją kolej, dlatego reagują impulsywnie. Starszaki rozumieją już pojęcie kompromisu, ale skrupulatnie pilnują, czy zasady są sprawiedliwe.

Proste reguły na co dzień

Zasady ustalajcie na spokojnie, poza porą posiłków. Zdecydujcie wspólnie, czy każdy domownik ma stałe miejsce, czy wprowadzacie rotację. Reguła musi być stała i odporna na głośne protesty.

W praktyce najlepiej sprawdzają się konkretne rozwiązania:

stałe miejsca przy stole oznaczone imieniem lub prostym symbolem

zmiana miejsc co dzień albo co tydzień według ustalonej kolejki

prawo wyboru miejsca dla innego dziecka przy każdym kolejnym posiłku

wyjątki ustalane wcześniej, na przykład gdy ktoś potrzebuje siedzieć bliżej rodzica

Różne traktowanie nie oznacza faworyzowania. Starsze dziecko może siedzieć inaczej ze względu na wygodę lub obowiązki, a młodsze z powodu potrzeby opieki. Wyjaśnij to krótko, unikając zbędnych dyskusji.

Gdy maluchy łamią ustalenia

Przy ostrym sporze najpierw rozdziel dzieci i zażegnaj awanturę. Przypomnij regułę i daj wszystkim czas na wyciszenie. Dopiero po posiłku omówcie sytuację na spokojnie. Pamiętaj też o chwaleniu udanej współpracy, gdy dzieci bez protestu ustępują sobie miejsca.

Źródła:

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