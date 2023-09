Koleżanka zdradziła sposób na śnieżnobiałe ręczniki. Teraz robię to za każdym praniem, a ręczniki zawsze są miękkie i czyste. Znasz ten trik?

Kot gryzie podczas głaskania? Nie ignoruj tego. To ważny sygnał. Co oznacza?

Sposób na pranie ręczników. Zrób to tak, a będę mięciutki

Pranie ręczników to bardzo ważna kwestia higieny. Ręczniki mają stały kontakt z wilgocią oraz naszą skórą, co sprawia, że mogą zbierać się na nich bakterie oraz drobnoustroje. Jednak częste pranie ręczników sprawia, że ich materiał traci swoją miękkość i z czasem stają się szorstkie i mało przyjemne w dotyku. Na szczęście, nie musisz się z tym godzić. Jest wiele domowych patentów, które sprawią, że ręczniki odzyskają swoją miękkość, będą śnieżnobiałe oraz czyste. Redakcyjna koleżanka podzieliła się nami swoim sprawdzonym sposobem na pranie ręczników. Robi to za każdym razem.

Jak prać ręczniki? Dodaj do prania jedną rzecz

Po pierwsze, ręczniki pierz zawsze osobno i uważaj, by nie przeładować bębna pralki. Woda musi mieć możliwość, by swobodnie przepływać i w ten sposób doczyścić tkaniny. Ręczników nie susz na ciepłym kaloryferze. Staną się przez to sztywne i twarde. Jeżeli chcesz, by ręczniki jak najdłużej pozostawały miękkie dodawaj do prania sodę oczyszczoną. Możesz ją wsypać bezpośrednio do pralki. Na jedno pranie wystarczy około 5 łyżek sody oczyszczonej. Genialnie usunie ona wszelki brud i zmiękczy materiał. Dzięki sodzie oczyszczonej ręczniki będą idealnie miękkie i przyjemne w dotyku.

