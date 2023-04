Koneserski trik z TikToka na obieranie ziemniaków odmieni Twoje życie. Koniec z nożem i obieraczką. Nie uwierzysz, ale skórka sama będzie odchodzić

Niesamowite, jak to działa na storczyki. „Mój leniwiec zakwitł po dwóch latach”. Sprytna sztuczka na to, jak dbać o storczyki, aby kwitły

Obieranie ziemniaków to jedna z najbardziej prozaicznych czynności podczas gotowania. robimy to praktycznie codziennie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tak podstawową czynność można sobie ułatwić, a jak się okazuje jest to możliwe. Kopalnią wszelkiego rodzaju trików jest TikTok. Znajdziemy tam praktycznie wszystko, od pomocnych sposób na zmarszczki, przez triki na jedzenie ciasta to metody radzenia sobie w kuchni. Jednym z takich trików jest sposób Nicole Jaques na obieranie ziemniaków. Jak wynika z tej techniki, obieranie ziemniaków może być jeszcze prostsze. Nie potrzebujesz to tego noża ani obieraczki. Tiktokerka w zaledwie kilka sekund ściągnęła skórkę z warzywa. Jak to zrobić?

Umyj ziemniaki w skórkach.

Włóż je go garnka z woda i posól.

Każdego ziemniaka natnij wokół jego osi.

Ugotuj ziemniaki.

Kiedy lekko ostygną, złap ziemniaka za skórkę i ją ściągnij. Powinna odejść praktycznie sama.

- To najbardziej oszczędzający czas trik, jaki znalazłam. Musiałam się tym z wami podzielić - powiedziała TikTokerka. Przetestujecie?