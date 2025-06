Koperek wygląda jak z wiersza Brzechwy? Wszystko przez podstawowy błąd. Oto jak przechowywać koperek, by zachował świeżość na dłużej niż tydzień

O takim nawozie do hortensji nie słyszałaś! Pani z Castoramy kazała mi podlewać hortensje przez cały czerwiec i lipiec. Jeszcze nigdy nie kwitły tak bujne, az sąsiedzi pytają mnie o mój sekret. Nawóz do hortensji

Koperek to prawdziwy skarb w kuchni. Jego świeży smak i aromat sprawiają, że jest niezastąpiony w letnich potrawach. Niezależnie od tego, czy dodajesz go do zupy, sałatki, czy po prostu posypujesz nim ziemniaki, ważna jest jego świeżość.Dlatego warto zwrócić uwagę na jakość roślin już w momencie ich kupowania. Jeśli gotowe pęczki koperku lub innych ziół więdną już na sklepowej półce, lepiej ich nie kupuj. Nie wiadomo jak długo były przechowywane. To może być sytuacja jak z wiersza Jana Brzechwy „Na straganie": - Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie, panie koprze. - Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku!.

Jak przechowywać koperek i inne zioła by na długo zachowały świeżość?

Świeże zioła to podstawa dobrej kuchni. Bazylia, koperek, pietruszka, mięta i wiele innych roślin szybko więdną. Jednym ze sposobów na zachowanie ich świeżości na dłużej jest kupienie roślin w doniczce. Ale nie zawsze mamy taką możliwość. Oczywiście możemy także wykorzystać cały pęczek od razu po zerwaniu, jednak co zrobić tym, czego nie zdążymy zużyć? Wystarczy zastosować prosty sposób, do którego przyda się papierowy ręcznik oraz foliowy woreczek i odrobina wody. Świeża bazylia, koperek, pietruszka czy jakiekolwiek inne zioła włożone do szklanki z wodą niczym kwiaty do wazonu zwiędną lub zaczną gnić. Dlatego lepiej będzie opłukać świeże zioła pod bieżącą zimną wodą, odciąć końcówki łodyg, zawinąć w papierowy ręcznik, a następnie w foliowy woreczek. Tak zabezpieczone zioła przechowujemy w lodówce. Nie stracą świeżości nawet przez klika dni. Jak pisaliśmy wyżej, ważne jest także, by zwrócić uwagę na świeżość ziół już w momencie zakupu. Jeśli gotowe pęczki koperku lub pietruszki więdną już na sklepowej półce, lepiej ich nie kupować. Jednak jeśli bardzo potrzebujesz, możesz także ożywić je trochę, wykorzystując podany wyżej trik.

