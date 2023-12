Kroję w grube plastry i wieszam w szafie. Moje ubrania zawsze pięknie pachną. Jak tuż po praniu

Kroję w grube plastry i wieszam w szafie. Ubrania zawsze pięknie pachną

Ubrania, które przez długi czas leżą nieużywane w szafie mogą nieprzyjemnie pachnieć. To dość częsty problem w wielu domach. Wkładasz sukienkę, a ona pachnie stęchlizną? Tu warto zastosować odświeżacz do szaf. Taki zapach sprawi, że nawet zleżała odzież będzie pachnieć świeżością przez długi czas. Jednak, zamiast wydawać pieniądze na saszetki czy aromaty z drogerii, warto wypróbować trik, który sama często stosuję w swojej garderobie. Wystarczy kupić cytrynę, pokroić ją na grube plastry i wysuszyć w piekarniku. Następnie nawlekam każdy plasterek na sznurek i wieszam w swojej szafie. Woń cytrusów jest na tyle charakterystyczna, że zniweluje brzydki zapach stęchlizny. Istnieje jeszcze kilka innych domowych odświeżaczy powietrza do szafy. Równie skuteczny będzie odświeżacz z herbaty lub lawendy. Wystarczy umieścić herbatę lub ususzoną lawendę w bawełnianym woreczku i umieścić między ubraniami.

Co zrobić, aby ubrania w szafie nie śmierdziały stęchlizną?

Jeśli chcesz uniknąć sytuacji, w której twoja odzież w szafie nieładnie pachnie, to koniecznie przestrzegaj kilku zasad. Po pierwsze pamiętaj, aby nie upychać do niej zbyt dużej ilości ubrań. Przez to utrudnisz cyrkulację powietrza i może pojawić się zapach stęchlizny. Oprócz tego raz na jakiś czas wietrz szafę. Możesz po prostu zostawić otwarte drzwi na kilka godzin. Najlepiej jednak raz na pół roku zrobić gruntowne czyszczenie szafy. Co to oznacza? Wyjmij z niej odzież i dokładnie wymyj wnętrze wodą z mydłem. Pamiętaj też o upraniu ubrań przed ponownym włożeniem ich do szafy.