Kroje w grube plastry i zawsze w kwietniu pryskam tym winorośl. Jesienią mam soczyste winogrona, a sąsiedzi zielenieją z zazdrości. Sposób na opryskiwania winorośli

Uprawa winorośli nie jest trudna i z powodzeniem można ją sadzić w polskich ogrodach. Bywa jednak, że wino atakują szkodniki oraz infekcje grzybowe, wynikające ze zbyt dużej wilgoci. Winorośl często pada również ofiarą os i szerszeni, które mogą doprowadzić do białej zgnilizny oraz uszkodzeń na owocach. W przypadku oprysków na winorośl warto sięgnąć po domowe sposoby. Są one bezpiecznie i sprawią, że wino będzie silniejsze i bardziej odporne na choroby. Jednym z najskuteczniejszych oprysków winorośli jest gnojówka z cebuli i czosnku. Obierz cebulę i i czosnek i przygotuj 100 g łusek. Zalej je dwoma litrami wody i odstaw na tydzień. Codziennie sprawdzaj i mieszaj roztwór. Po tygodniu całość przecedź i rozcieńcz z wodą w stosunku 1:1. Tak przygotowanym naparem pryskaj winorośl raz w tygodniu zaczynając od wczesnej wiosny. Oprysk na winorośl z cebuli i czosnku doskonale zwalczy choroby grzybowe oraz roztocza. Aby preparat był jeszcze bardziej skuteczny możesz dodać do niego łyżkę szarego mydła lub płynu do naczyń. Sprawi to, że oprysk nie będzie spływał z liści, a utworzy na nich chroniący filtr.

Jak uprawiać winorośl, by jesienią cieszyć się smacznymi winogronami?

Winorośl nie tylko rewelacyjnie zdobi ogrody, ale także szybko się rozrasta. Tworzy gęstą i wysoką ścianę zieleni. Świetnie nadaje się na porastanie płotów czy stelaży na tarasie. Winorośl najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach, osłoniętych od wiatru. Lubi lekkie gleby bogate w próchnice o pH na poziomie 6,7 - 7. Krzewy winorośli najlepiej sadzić wczesną wiosną, gdy ziemia rozmarznie. Dopuszczalne jest również sadzenie jesienią, najpóźniej w październiku.