Którego jest pierwszy dzień lata? Przez tę pogodę można się pogubić. Sprawdź, kiedy jest letnie przesilenie i jakie są zwyczaje

Którego czerwca jest pierwszy dzień lata? To zależy czy pytamy o astronomiczne, czy kalendarzowe. To drugie zawsze wypada tego samego dnia, czyli 22 czerwca. W 2023 roku będzie to czwartek. Lato astronomiczne zazwyczaj wypada dzień wcześniej i jest związane z letnim przesileniem. Dla wielu osób to magiczny czas najkrótszej nocy w roku.

Letnie przesilenie 2023. Jakie są zwyczaje?

Przesilenie letnie to moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca. Dochodzi do niego, gdy biegun północny jest bliżej Słońca niż południowy. Wtedy na naszej półkuli następuje najdłuższy dzień w roku. Jednak nie w każdym miejscu trwa on tyle samo. W najdalej wysuniętych na północ fragmentach Polski najdłuższy dzień roku potrwa 17 godzin i 15 minut, w centrum około 16 godzin i 45 minut, na południu około 16 godzin i 12 minut. Najdłuższy dzień wiąże się również z najkrótszą nocą. W jej trakcie obchodzona jest Noc Świętojańska, inaczej Noc Kupały — słowiańskie zwyczaje i obrzędy, które miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. W Noc Kupały płonęły ogniska, wokół których odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Skakanie przez ogień miało chronić przed złymi urokami i chorobami. Z zabaw związanych z Nocą Świętojańską do dziś przetrwał zwyczaj puszczania wianków.

