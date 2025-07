Kultowe auta, które przeszły do historii. Poznaj 10 samochodów, które pojawiły się w kultowych filmach i serialach

Kino i motoryzacja to połączenie, które od dziesięcioleci fascynuje widzów, a niektóre samochody zyskały status legendy dzięki swojej obecności na ekranie.

Artykuł prezentuje zestawienie 10 kultowych aut, które na stałe zapisały się w historii kina i seriali, stając się ikonami popkultury.

Od wehikułu czasu DeLoreana, przez szybki Peugeot 406 z "Taxi", po klasycznego Fiata 125p ze "Zmienników" – poznaj motoryzacyjne legendy kina i dowiedz się, które z nich rozpoznajesz.

To kultowe auta, które przeszły do historii. Z pewnością kojarzysz je z legendarnych produkcji filmowych

Nie ma chyba fana kina, który nie marzyłby choć raz o tym, by zasiąść za kierownicą samochodu swojego ulubionego bohatera. Motoryzacyjne legendy rodziły się nie tylko na torach wyścigowych, ale także… na ekranach. Wiele filmów i seriali zawdzięcza swój kultowy status nie tylko znakomitej obsadzie, ale i czterem kołom, które często kradły całe sceny. Oto dziesiątka samochodów, które weszły na stałe do popkultury – i do serc fanów motoryzacji i kina.

DeLorean DMC-12 – „Powrót do przyszłości”

Nie sposób zacząć tej listy inaczej. DeLorean DMC-12 nie był rynkowym sukcesem, ale dzięki doktorowi Emmettowi Brownowi i Marty'emu McFly’owi stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn filmowych. Skrzydlate drzwi, stalowa karoseria i oczywiście… kondensator strumienia – wystarczyło 88 mil na godzinę, by podróżować w czasie. Kto by nie chciał przeżyć takiej przygody?

Peugeot 406 – „Taxi”

Francuska komedia z 1998 roku udowodniła, że nie trzeba mieć Ferrari, by dostarczyć widzom adrenaliny. Wystarczy Peugeot 406, trochę tuningu i charyzmatyczny kierowca – Daniel. Ten biały pocisk przecinał ulice Marsylii, uciekając przed policją, ścigając niemieckie gangi i łamiąc wszelkie możliwe przepisy drogowe. Potrafił przekraczać prędkość 300 km/h. Film pachniał spalinami, a Peugeot był jego prawdziwą gwiazdą.

Dodge Charger R/T – „Szybcy i wściekli”

Kiedy Dominic Toretto wyciąga swojego Dodge’a Chargera z garażu, wiadomo, że nie ma żartów. Ten amerykański muscle car to czysta siła, ryk silnika i historia – również tragiczna, bo to właśnie w tym aucie zginął ojciec bohatera. Dla wielu fanów serii to właśnie Charger, nie Lambo czy Nissan Skyline, jest jej motoryzacyjnym symbolem.

Chevrolet Camaro – „Transformers”

Zwykły chłopak, piękna dziewczyna i… robot ukrywający się jako klasyczny muscle car. Bumblebee w postaci Chevroleta Camaro rozkochał w sobie zarówno fanów motoryzacji, jak i kina akcji. Camaro zyskał nowe życie i trafił na plakaty nastolatków z całego świata. Kto by pomyślał, że samochód może mieć tyle osobowości?

Te samochody pojawiły się w słynnych filmach i serialach

BMW 735i – „Transporter”

Frank Martin, perfekcyjny kierowca z zasadami, nie mógł prowadzić byle czego. Jego wybór padł na eleganckie, czarne BMW serii 7, które z gracją i precyzją przecinało europejskie drogi. Filmowy Transporter dowiódł, że limuzyna może być równie efektowna, co sportowy wóz, jeśli tylko usiądzie za jej kierownicą odpowiedni człowiek.

Subaru Impreza WRX – „Baby Driver”

Choć to stosunkowo młody film, jego otwierająca scena pościgu z czerwonym Subaru Imprezą WRX już przeszła do legendy. Niezwykły montaż, świetna muzyka i dynamiczna jazda uczyniły z tego modelu bohatera z krwi i kości. Film „Baby Driver” to dowód, że auto w kinie nie musi mówić, by wyrażać emocje.

Ferrari Testarossa – „Miami Vice”

Lata 80., pastelowe garnitury, bezsenne noce w Miami i... czerwone Ferrari. Testarossa idealnie oddawał klimat epoki i status detektywów walczących z narkotykowymi kartelami. To nie był tylko samochód – to był styl życia. Do dziś Testarossa budzi nostalgię i przypomina czasy, gdy wszystko było trochę bardziej kiczowate, ale też szalenie stylowe.

Chevrolet Suburban – „Rodzina Soprano”

Tony Soprano był królem New Jersey – i potrzebował odpowiedniej karocy. Chevrolet Suburban to esencja amerykańskiego SUV-a – wielki, mocny i nieco groźny. Symbolizował władzę, siłę i... komfort, którego potrzebował mafijny boss. Idealne auto dla kogoś, kto jedną ręką prowadzi interesy, a drugą trzyma kanapkę z salami.

Alfa Romeo Spider – „Vicky Cristina Barcelona”

Ten włoski klasyk to uosobienie romantyzmu i wolności. Gdy Javier Bardem zabiera Scarlett Johansson i Rebekę Hall na wycieczkę po Hiszpanii, robi to właśnie za kierownicą Alfy Romeo Spider. To nie jest samochód do pościgów ani popisów – to pojazd do powolnego smakowania życia i... filmowych pocałunków przy zachodzie słońca.

Fiat 125p – „Zmiennicy”

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć rodzimego klasyk. Żółty Fiat 125p, czyli popularna „taksówka” z serialu "Zmiennicy" Stanisława Barei, to nie tylko środek transportu, ale relikt PRL-u, nośnik absurdu i codzienności lat 80. Dla wielu widzów to auto stało się ikoną epoki. Tak bardzo, że jego los po zakończeniu serialu do dziś owiany jest tajemnicą. Ponoć gdzieś jeszcze jeździ.

