Kup w Biedronce lub Lidlu za 4 zl i włóż za grzejnik. Dzięki temu kaloryfery będą dawać więcej ciepła. Sposób na dogrzanie mieszkania

Sezon grzewczy w Polsce rozpoczyna się, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 10°C przez trzy dni.

W blokach o rozpoczęciu ogrzewania decyduje zarządca, a mieszkańcy wzajemnie dogrzewają swoje mieszkania, nie zwalniając się z opłat.

Istnieją proste triki, takie jak użycie folii aluminiowej za grzejnikiem, które mogą zwiększyć efektywność ogrzewania.

Unikaj częstych błędów, takich jak zasłanianie grzejników meblami czy otwieranie okien, aby utrzymać ciepło i obniżyć rachunki.

Sezon grzewczy w Polsce nie ma sztywno ustalonych odgórnie tam czasowych. Według obowiązujących przepisów zaczyna się, gdy temperatury na zewnątrz spadają do 10 stopni Celsjusza i utrzymują się na podobnym poziomie przez 3 dni. Mieszkańcy domów jednorodzinnych sami decydując kiedy rozpocząć ogrzewanie. Nieco inaczej jest w blokach, gdzie taką decyzję podejmują zarządca. W przypadku bloków warto mieć świadomość, ze ogrzewanie mieszkania nie jest do końca indywidualną kwestia. Mieszkańcy wzajemnie dogrzewają swoje mieszkania. Nie można całkowicie wyłączyć grzejników w swoim mieszkaniu licząc, ze dogrzeją nas sąsiedzi. Według rozporządzenia ministra infrastruktury ws. warunków technicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć wierzchnich (tyczy się do zarówno mieszkań i biur) temperatura musi wynosić co najmniej 20 stopni Celsjusza. Warto pamiętać, że według obowiązujących przepisów nawet całkowite wyłączenie grzejników w mieszkaniu nie zwolni nas z opłat. Rachunki za ogrzewanie w Polsce składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to stała opłata naliczana według metrażu, a druga to faktyczne koszty zależące od zużycia ciepła.

Prosty trik, który dogrzeje mieszkanie. Wystarczy kilka złotych

Na ciepło w pomieszczeniach wpływają nie tylko parametry grzejników. Również zachowanie domowników mogą sprawić, ze w domu będzie ciepłej lub zimniej. Eksperci co roku przestrzegają, aby nie zastawiać kaloryfery meblami. W ten sposób tracimy ciepło przy jego niezmiennym zużyciu. Są też sposoby, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie mocy grzejników. Jedną z takich metod jest zwykła folia aluminiowa. Wystarczy, że przygotujesz kawałek tektury i przykleisz do niej folię aluminiowe, tak, aby jej błyszcząca strona było skierowana do zewnątrz. Następnie całość włożysz za grzejnik. Folia aluminiowa obija ciepło do wewnątrz pomieszczenia i działa niczym lustro termiczne.

Najczęstszych błędy podczas ogrzewania mieszkania

Bardzo często zdarza się, że sami wychładzamy pomieszczenia, mimo że grzejniki pracują na najwyższej mocy. W ten sposób tracimy ciepło narażając się na stale wysokie rachunki. Najczęstszym błędem są otwarte lub nieszczęsne okna nad grzejnikami. Jeżeli kaloryfery jest rozkręcony to unikaj utraty ciepła przez okna. Unikaj także zastawiania grzejników meblami i ciężkimi zasłonami. W ten sposób ciepło nie będzie prawidłowo dystrybuowane do pomieszczenia.

Wiele osób zdaje sobie sprawy, że wiele ciepła traci poprzez nieregularne czyszczenie grzejnik. Przed sezonem grzewczym dokładnie umyj kaloryfery. Brud i warstwa kurzu mogą blokować ciepło.