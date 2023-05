Kwiat, który przyciąga szczęście i miłość właśnie rozkwita. Warto mieć w domu, jeśli chcemy, by miłość unosiła się w powietrzu

To najdroższy kwiat na świecie. Kosztuje tyle co dom, a i tak są chętni, by go kupić. Większość Polaków ma podobny w domu

Konwalia była i jest uznawana za roślinę magiczną. To jeden z kwiatów przynoszących szczęście oraz pomyślność, a także miłość. W dodatku to roślina, która ma także właściwości zdrowotne, ale także dekoracyjne. Konwalia pięknie prezentuje się w ogrodzie i w wazonie. Co warto o niej wiedzieć?

Jakie są magiczne właściwości konwalii? To kwiat przyciągający szczęście i miłość

Jak pisaliśmy wyżej, konwalia od wieków była używana za kwiat magiczny. Jedna z legend głosi, że kwiaty zrodziły się z łez wygnanej z raju Ewy. Inna przypowieść, że mówi, kwiaty powstały z łez Matki Boskiej opłakującej ukrzyżowanie syna. Konwalia była symbolem czystości, niewinności szczęścia i pomyślności. Używano jej do dekoracji kościelnych ołtarzy i obrazów. Była i jest wykorzystana także do rytuałów magicznych przyciągających szczęście i miłość. Olejek konwaliowy ma działać jak afrodyzjak i rozbudzać płomienne uczucia. Suszone kwiaty konwalii noszone w kieszeni przyciągają szczęście i chronią przed nieodwzajemnioną miłością. Bukiecik konwalii w domu miał też chronić kobiety przed staropanieństwem. Konwalie służą też do rytuałów odcięcia się od przeszłości, dlatego niegdyś sadzono je na grobach, by łatwiej zapomnieć o tym, co było i zrobić miejsce na nowe. Warto dodać, że jedna z irlandzkich legend mówi, że kwiaty konwalii są drabinami do nieba dla wróżek, które dzwonią dzwoneczkami i pomagają spełniać życzenia.

Jakie właściwości lecznicze mają konwalie i czy są trujące? To warto wiedzieć

Kiedy kwitną konwalie? Nawet jeśli nie wiesz, kiedy to, wybierając się wiosną na majowy spacer, poczujesz ich zapach. Obłędny! A w ciepły dzień wręcz odurzający. Od nazwy miesiąca kwitnienia ta roślina wzięła swoją pełną nazwę – konwalia majowa. Początkowo kwiat nazywano lillium convalium, czyli lilią dolin. Do dziś jest tak nazywana w Anglii. Convallaria majalis — konwalia majowa to nazwa, która wprowadził szwedzki botanik Karol Linneusz. Zdrowotne zalety konwalii zostały docenione już w starożytności. Bylina zawiera lecznicze glikozydy, które w niewielkich ilościach pozytywnie wpływają na pracę serca. Jednak lepiej nie stosować jej samodzielnie. Trzeba pamiętać, że to roślina trująca. Dlatego, jeśli rośnie w naszym ogrodzie, warto uważać na dzieci i domowe zwierzęta. Czerwone jagody, które pojawiają się po przekwitnięciu, wyglądają kusząco, ale spożycie zaledwie kilku może być śmiertelne. Trująca jest także woda, w której stały ścięte kwiaty.

Czy konwalie można zrywać konwalie w lesie? Jak pielęgnować konwalie?

Do niedawna konwalie były pod ochroną, kwiaty można było zrywać tylko z własnego ogrodu i może warto, by tak pozostało? Tym bardziej że uprawa konwalii nie jest trudna. Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach pielęgnacji. Po pierwsze, ważne jest to, gdzie je posadzimy. Naturalnie kwiaty rosną w lesie dlatego te pachnące, białe dzwoneczki znakomicie czują się w cieniu lub półcieniu na lekko kwaśnej, wilgotnej ziemi. Jeśli posadzimy je na słonczym stanowisku także zakwitną, ale liście szybciej zbrązowieją. Choć konwalie nie należą do wymagających roślin, to jeśli posadzimy ja na glebie ubogiej w składniki odżywcze warto sięgnąć po nawóz. Można do tego wykorzystać przekompostowany obornik albo ogrodowy kompost lub warstwę opadłych liści lipy i leszczyny. Co ważne, nawożenie stosujemy jesienią.

