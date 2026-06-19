La Dolce Vita per Papà. Dzień Ojca w stylu włoskim - tylko w L'Osterii

Specjalny Zestaw Rodzinny - La Famiglia

Z okazji Dnia Ojca, od 21 do 23 czerwca, L'Osteria wprowadza limitowany Zestaw Rodzinny w promocyjnej cenie - bo wspólne biesiadowanie jest najpiękniejszym prezentem, jaki można ofiarować tacie.

La Famiglia - Zestaw Rodzinny – 99 zł

Dwie pizze 45 cm do wyboru - ciasto wyrabiane ręcznie, pieczone w piecu w tradycji Verace

Litr domowej, pysznej lemoniady – smak lata zaklęty w karafce

Dostępny wyłącznie 21–23 czerwca 2026 | Tylko w L'Osterii

Więcej niż restauracja - filozofia stołu

L'Osteria to nie tylko miejsce - to filozofia. Włosi wierzą, że dobry posiłek powinien trwać. Że smak to pretekst, a prawdziwym daniem jest rozmowa. Że pizza najlepiej smakuje, gdy dzielisz ją z kimś bliskim. W L'Osterii to przekonanie widać w każdym detalu: od rozległych, ciepłych wnętrz inspirowanych włoskim rzemiosłem, przez muzykę, która przenosi wprost na brukowane uliczki Neapolu lub Toskanii, aż po talerze - zawsze szczodre, zawsze pełne.

Gości witają wnętrza pełne ciepłego drewna, cegły i naturalnego światła, a każda lokalizacja ma własny charakter, choć łączy je ta sama dusza: gościnna, hałaśliwa od śmiechu, pachnąca bazylią i świeżym ciastem. To przestrzeń, w której nawet przypadkowy obiad zamienia się w rodzinne święto.

Tata zasługuje na więcej niż krawat

Dzień Ojca to okazja, by powiedzieć dziękuję przy stole zamiast w pośpiechu. L'Osteria przygotowała Zestaw Rodzinny z myślą o rodzinach, które chcą spędzić te chwile naprawdę dobrze - bez kompromisów w kwestii smaku, przestrzeni i atmosfery. Personel L'Osterii znany jest z serdeczności i uważności: to właśnie obsługa sprawia, że goście wracają - nie tylko po pizzę, ale po uczucie, że ktoś naprawdę się nimi zajął.

Niezależnie czy wybierzecie nadwiślański klimat Elektrowni Powiśle, industrialny urok Konesera, czy rodzinne Piaseczno - każda lokalizacja gwarantuje to samo: autentyczność, smak i chwile, które zostają w pamięci długo po deserze. I #razemzawszesmaczniej.

Autor: La Famiglia/ Materiały prasowe