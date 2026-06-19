Profesjonalny opiekun piłkarskich muraw zdradził mi, jak zabezpieczyć trawnik na upały. Prawie każdy popełnia ten błąd i na trawniku pojawiają się łyse placki, a murawa żółknie

Palące słońce i susza bezlitośnie niszczą Twój trawnik, prowadząc do żółknięcia i powstawania nieestetycznych, suchych placków.

Choć nawożenie jest ważne, to jeden kluczowy zabieg pielęgnacyjny decyduje o przetrwaniu murawy w upale.

Sprawdź, jaki najczęstszy błąd popełniasz przy podlewaniu i odkryj, o jakiej porze dnia trawnik najefektywniej chłonie wodę, by pozostał soczyście zielony!

Jak zadbać o trawnik w czasie upałów? Ten zabieg może okazać się kluczowy

Palące słońce, wysokie temperatury oraz susza stanowią poważne zagrożenie dla roślin w ogrodzie oraz na działce. Na oddziaływanie upałów szczególnie narażona jest trawa. Porasta ona duże połacie terenu, w krótkie korzenie sprawiają, że nie może ona pobierać wody i składników odżywczych w głębszych warstw gleby. Trawa w czasie upałów bardzo szybko się przesusza i zaczyna żółknąć. Z czasem pojawia się suche, łyse placki samem ziemi. Czy zatem można tego uniknąć? Jeżeli zależy Ci na gęstej i zielonej murawie musisz przestrzegać kilku zasad pielęgnacyjnych. Przede wszystkim trawa, jak wszystkie inne rośliny w ogrodzie, wymaga nawożenia. Nie musisz jednak kupować gotowych mieszanek. W przypadku trawnika świetnym sposobem na nawożenie jest wykorzystanie skoszonej trawy. Dostarcza ona wielu cennych składników odżywczych, a także chroni przed utratą wody. Wiosną i latem możesz stosować także nawozy z dużą zawartością azotu, potasu oraz fosforu. Składniki te świetnie stymulują źdźbła do lepszego wzrostu, wspierają procesy fotosyntezy, a także chronią i wzmacniają układ korzeniowy.

Ważnym elementem pielęgnacji trawnika w czasie upałów jest także podlewanie. Znajomy, który zawodowo zajmuję się pielęgnacją stadionowych muraw powiedział, że to właśnie w tym aspekcie najwięcej osób popełnia błąd. Oczywistą wiedzą jest fakt, by nie podlegać roślin w czasie najintensywniejszego słońca. Palące promienie słoneczne mogą poparzyć i zniszczyć rośliny. Mało osób jednak wie, że i wieczorne podlewanie nie jest zalecane. Gleba jest wtedy przegrzana i przesuszona i nawet 70 proc. wody może z niej szybko wyparować. Najlepszą porą dnia na podlewanie w czasie upałów jest wczesny ranek. Wtedy ziemia jest schłodzona po nocy, a woda tak szybko nie odparuje.

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