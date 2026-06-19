Profesjonalny opiekun piłkarskich muraw zdradził mi, jak zabezpieczyć trawnik na upały. Prawie każdy popełnia ten błąd i na trawniku pojawiają się łyse placki, a murawa żółknie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-19 15:04

Nadchodząca fala upałów to wyzwanie dla ogrodników. Po kilku dniach obfitych deszczy przyjdzie palące słońce, które może okazać się bardzo groźne dla wielu roślin. Na działanie gorąca szczególnie narażona jest trawa. Nie sposób jej uchronić przed upałami. Znajomy profesjonalista zajmujący się pielęgnacją piłkarskich muraw zdradził mi, jak zadbać o trawnik w czasie upałów. Wiele osób popełnia ten prosty błąd, przez który trawa marnieje.

Zraszacz ogrodowy podlewa zielony trawnik w słoneczny dzień, co ilustruje kluczowy zabieg pielęgnacyjny w czasie upałów. O tym, jak dbać o murawę, aby uniknąć żółknięcia i łysych placków, przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: undefined undefined/ Getty Images Podlanie trawnika po zastosowaniu nawozu w upały jest konieczne
  • Palące słońce i susza bezlitośnie niszczą Twój trawnik, prowadząc do żółknięcia i powstawania nieestetycznych, suchych placków.
  • Choć nawożenie jest ważne, to jeden kluczowy zabieg pielęgnacyjny decyduje o przetrwaniu murawy w upale.
  • Sprawdź, jaki najczęstszy błąd popełniasz przy podlewaniu i odkryj, o jakiej porze dnia trawnik najefektywniej chłonie wodę, by pozostał soczyście zielony!

Jak zadbać o trawnik w czasie upałów? Ten zabieg może okazać się kluczowy

Palące słońce, wysokie temperatury oraz susza stanowią poważne zagrożenie dla roślin w ogrodzie oraz na działce. Na oddziaływanie upałów szczególnie narażona jest trawa. Porasta ona duże połacie terenu, w krótkie korzenie sprawiają, że nie może ona pobierać wody i składników odżywczych w głębszych warstw gleby. Trawa w czasie upałów bardzo szybko się przesusza i zaczyna żółknąć. Z czasem pojawia się suche, łyse placki samem ziemi. Czy zatem można tego uniknąć? Jeżeli zależy Ci na gęstej i zielonej murawie musisz przestrzegać kilku zasad pielęgnacyjnych. Przede wszystkim trawa, jak wszystkie inne rośliny w ogrodzie, wymaga nawożenia. Nie musisz jednak kupować gotowych mieszanek. W przypadku trawnika świetnym sposobem na nawożenie jest wykorzystanie skoszonej trawy. Dostarcza ona wielu cennych składników odżywczych, a także chroni przed utratą wody. Wiosną i latem możesz stosować także nawozy z dużą zawartością azotu, potasu oraz fosforu. Składniki te świetnie stymulują źdźbła do lepszego wzrostu, wspierają procesy fotosyntezy, a także chronią i wzmacniają układ korzeniowy.

Ważnym elementem pielęgnacji trawnika w czasie upałów jest także podlewanie. Znajomy, który zawodowo zajmuję się pielęgnacją stadionowych muraw powiedział, że to właśnie w tym aspekcie najwięcej osób popełnia błąd. Oczywistą wiedzą jest fakt, by nie podlegać roślin w czasie najintensywniejszego słońca. Palące promienie słoneczne mogą poparzyć i zniszczyć rośliny. Mało osób jednak wie, że i wieczorne podlewanie nie jest zalecane. Gleba jest wtedy przegrzana i przesuszona i nawet 70 proc. wody może z niej szybko wyparować. Najlepszą porą dnia na podlewanie w czasie upałów jest wczesny ranek. Wtedy ziemia jest schłodzona po nocy, a woda tak szybko nie odparuje.

Przeczytaj także:
Przed upałami sąsiad zalewa 4 sztuki wrzątkiem i podlewa trawnik na swojej pose…
Kwiaty, które kwitną w sierpniu
Galeria zdjęć 9
#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika
Materiał sponsorowany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAK DBAĆ O TRAWNIK
nawożenie trawnika
TRAWNIK