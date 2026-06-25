Lato smakuje galaretką – marka WINIARY zaprasza do świata kolorowych deserów i Iced Jelly Tea!

Galaretka w nowoczesnym wydaniu

Lato to idealny moment na lekkie, efektowne desery i spontaniczne spotkania z bliskimi. Właśnie wokół takich chwil zbudowana została tegoroczna komunikacja marki WINIARY. Kampania „Zachwycaj na wiele sposobów” pokazuje galaretki w nowoczesnej, instagramowej odsłonie – pełnej kolorów, kształtów, nieoczywistych połączeń i kreatywnych form podania. Idealne na garden party, wieczór z przyjaciółmi czy wakacyjny relaks na świeżym powietrzu.

Refreshing Jellies – smak lata zamknięty w galaretce

Nowością w portfolio są limitowane galaretki Refreshing Jellies w dwóch smakach: Różowy Grejpfrut oraz Ice Tea Mango & Jaśmin. Inspirowane orzeźwiającymi napojami i letnimi smakami produkty zostały stworzone z myślą o sezonowych deserach i kreatywnych eksperymentach w kuchni.

Bohaterem wśród nowości jest Iced Jelly Tea – napój z dodatkiem mrożonej galaretki, który łączy formę ice tea z lekkim deserowym twistem. Na stronie marki pojawiły się nowe inspiracje i przepisy pokazujące jak przygotować efektowne kompozycje na lato – od galaretki serwowanej w kawałkach różowego grejpfruta po dwukolorowe kubiki inspirowane zachodem słońca.

Jelly Garden Party i letni fun

Kulminacyjnym momentem był event Summer Jelly Party – letnia domówka ze znanymi influencerami utrzymana w wakacyjnym klimacie i przedstawiająca galaretkę jako element kreatywnej zabawy, kolorowych deserów i nieoczywistych napojów idealnych na lato. W działania zaangażowani są tacy twórcy jak m.in. Kacper JASPER Porębski (@jasperrr55), Weronika Jaguś (@weronika.jagus), Patryk Szczepanik (@szczepanikov) czy Nicole Węcławiak (@nicole_wec).

Autor: Winiary/ Materiały prasowe