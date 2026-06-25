Marokańczycy w upały piją tylko to. Gorący napar znakomicie schładza ciało

Większość z nas na widok wysokich temperatur w pierwszej kolejności wybiera napoje prosto z lodówki.

Mieszkańcy najgorętszych zakątków globu od wieków radzą sobie z upałami w sposób całkowicie sprzeczny z intuicją.

Warto sprawdzić ten sekret, by przekonać się, jak gorący napój może pomóc przetrwać najbardziej dokuczliwy skwar.

Kiedy termometry pokazują ponad 30 stopni, zazwyczaj instynktownie sięgamy po mocno schłodzone trunki. Lodowata woda czy zmrożona kawa wydają się idealnym ratunkiem dla przegrzanego organizmu. Jednak w wielu ciepłych rejonach świata ludzie robią coś odwrotnego – piją gorącą herbatę. Taki zwyczaj bardzo dobrze znany jest w Afryce Północnej, gdzie podstawą w upalne dni jest gorący napar z zielonej herbaty i świeżej mięty. Specjaliści wyjaśniają, że gorący płyn pobudza organizm do intensywnego pocenia się, a parujący pot błyskawicznie obniża temperaturę skóry. Należy pamiętać, że zimne napoje przynoszą tylko ulotne poczucie ulgi. Ciało musi zrównać różnicę temperatur, co dodatkowo obciąża serce i naczynia krwionośne, a picie lodowatej wody w upale nieraz kończy się bolesną infekcją gardła.

Czy herbata jest zdrowa? Jakie właściwości lecznicze posiada herbata?

Marokańska herbata na upały

Picie gorącego naparu w samym środku gorącego lata może zdumiewać, ale dla wielu kultur to najlepsza metoda na przetrwanie. Szczególną sławą cieszy się miętowa herbata Tuaregów z Maroka, którą robi się z zielonych liści, świeżej mięty i cukru. W kulturze tego kraju serwowanie tego aromatycznego napoju jest wyrazem niezwykłej gościnności i stałym punktem każdego ważnego spotkania.

Jak przygotować marokańską herbatę miętową?

Składniki:

2 łyżeczki zielonej herbaty (najlepsza będzie odmiana gunpowder),

spora garść świeżej mięty,

500 ml gorącej wody,

2-4 łyżeczki cukru (wedle preferencji).

Sposób przygotowania:

Do czajniczka wsyp zieloną herbatę i wlej trochę gorącej wody. Po chwili odlej płyn – taki zabieg skutecznie usuwa goryczkę i pozwala rozwinąć się liściom. Wrzuć do środka miętę i cukier. Uzupełnij dzbanek resztą gorącej wody. Zostaw do zaparzenia na 5 minut.

Gotowy napar należy lekko zamieszać przed rozlaniem do naczyń. W Maroku napój nalewa się, trzymając dzbanek bardzo wysoko nad szklanką, co świetnie napowietrza płyn i tworzy na wierzchu specyficzną piankę.

Tradycja nakazuje, by nigdy nie odmawiać, gdy ktoś proponuje nam herbatę, a do tego najlepiej od razu opróżnić trzy szklaneczki.

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