Te owoce poprawiają trawienie i wzmacniają odporność. Sezon na nie jest krótki, warto więc po nie sięgnąć już dziś

Letnie miesiące to idealny czas na spożywanie jeżyn, które dostarczają organizmowi potężnej dawki witamin C i K, a także przeciwutleniaczy takich jak antocyjany.

Wysoka zawartość substancji balastowych znacząco ułatwia pracę ludzkiego układu pokarmowego, podczas gdy witaminy stymulują układ immunologiczny do obrony przed patogenami.

Roślinne przeciwutleniacze zawarte w tych owocach wywierają wybitnie pozytywny wpływ na układ krążenia, stanowiąc ważny punkt zbilansowanego jadłospisu.

Jeżyny stanowią wyjątkowy letni rarytas, po który powinniśmy sięgać zwłaszcza w szczycie sezonu. Substancje zawarte w tym owocu doskonale stymulują funkcjonowanie żołądka i jelit, a eksperci żywieniowi doceniają je również jako niezwykle korzystny składnik diety kardiologicznej. Włączenie ich do menu wcale nie wymaga kulinarnych zdolności. Wystarczy połączyć garść owoców z naturalnym nabiałem i odrobiną pełnoziarnistych płatków, by stworzyć pełnowartościowe i pyszne śniadanie.

Właściwości zdrowotne jeżyn. Co kryje się w ich składzie?

Na pierwszy rzut oka te drobne owoce mogą wydawać się pospolite, jednak ich wnętrze skrywa prawdziwą bombę odżywczą. Dietetycy wskazują przede wszystkim na ogromne pokłady włókna pokarmowego, witamin kwasu askorbinowego oraz filochinonu, a także obecność prozdrowotnych związków polifenolowych. To właśnie specyficzne antocyjany nadają im ten charakterystyczny, bardzo głęboki odcień fioletu i czynią z nich tak pożądaną pozycję w różnorodnej i zdrowej diecie.

Jeżyny i ich wpływ na układ odpornościowy człowieka

Te leśne przysmaki są doskonałym źródłem kwasu askorbinowego, który bierze aktywny udział w budowaniu silnej bariery immunologicznej ludzkiego ciała. Należy jednak pamiętać, że nawet najwyższej jakości jedzenie nie zagwarantuje nam pełnej ochrony przed sezonowymi wirusami. Prawidłowe odżywianie nigdy nie zastąpi odpowiedniej dawki nocnego odpoczynku, ruchu na świeżym powietrzu oraz profesjonalnych zaleceń lekarskich w razie infekcji. Warto jednak konsekwentnie budować swoje posiłki na bazie odżywczych produktów, traktując jeżyny jako smaczny dodatek do porannego musli lub jogurtu.

Wpływ jeżyn na procesy trawienne i pracę jelit

Obecność dużej ilości naturalnego błonnika sprawia, że te ciemne owoce rewelacyjnie wspomagają codzienną pracę całego układu trawiennego. Substancje balastowe skutecznie powiększają masę zalegających resztek i w naturalny sposób przywracają organizmowi właściwy rytm wizyt w toalecie. Regularne jedzenie produktów pełnoziarnistych, jarzyn i owoców przynosi jelitom ogromną ulgę. Koniecznie trzeba jednak pilnować wypijania dużych ilości wody, ponieważ bez odpowiedniego nawodnienia zwiększona podaż błonnika wywoła uciążliwe zaparcia.

Profilaktyka chorób serca a regularne spożywanie jeżyn

Specjaliści od żywienia zwracają szczególną uwagę na antocyjany oraz polifenole ukryte w jeżynach. Tego typu substancje roślinne charakteryzują się bardzo silnym działaniem hamującym rozwój wolnych rodników, a jadłospis obfitujący w dary natury to podstawa w zapobieganiu schorzeniom układu krwionośnego. Absolutnie nie wolno traktować ich jako zamiennika aptecznych preparatów kardiologicznych. Pełnię korzyści zdrowotnych osiągniemy wyłącznie poprzez włączenie jeżyn do urozmaiconej diety, obok morskich ryb, orzechów, gruboziarnistych kasz i świeżych warzyw. Korzystajmy z tych owoców bez umiaru, dopóki możemy cieszyć się ich sezonową dostępnością!

Beszamel: Jeżyny - właściwości odżywcze, zastosowanie jeżyn w kuchni

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