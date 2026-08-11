Zaćmienie Słońca 2026. O której i gdzie najlepiej podziwiać ten spektakl?

W Polsce 12 sierpnia 2026 roku będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca.

Wydarzenie wystartuje późnym popołudniem, a jego widoczność będzie się różnić w zależności od regionu.

Dowiedz się, o której godzinie i w których częściach kraju zjawisko zaprezentuje się najlepiej.

Kiedy zaćmienie Słońca w 2026 roku? Polska w zasięgu zjawiska

Nadchodzące zaćmienie to niezwykle fascynujące zjawisko, choć najbardziej spektakularna faza, czyli całkowite zaćmienie, niestety nie będzie widoczne na terenie Polski. Główny pas całkowitego zakrycia Słońca, które będzie mieć miejsce 12 sierpnia 2026 przejdzie m.in. przez Hiszpanię i Islandię. W naszym kraju Księżyc zasłoni jednak spory fragment tarczy słonecznej, dlatego warto zwrócić uwagę na to zjawisko. Obserwacje w Polsce będzie można rozpocząć około 19:10 czasu letniego. Moment największego zakrycia będzie różnił się w zależności od lokalizacji. Podpowiadamy, gdzie i o której godzinie najlepiej śledzić to wydarzenie na polskim niebie.

Najlepsze miejsca do obserwacji zaćmienia Słońca w Polsce

Zbliżające się zaćmienie będzie miało w Polsce charakter częściowy. Zdecydowanie najlepsze warunki pojawią się w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie tarcza zniknie w 88 procentach. We Wrocławiu zakrycie wyniesie 85%. Podobnie będzie na Mazurach, a w stolicy Księżyc przysłoni około 82% Słońca. Osoby znajdujące się na wschód od linii łączącej Olsztyn, Łódź i Opole będą miały trudniej, ponieważ tam maksymalna faza nastąpi po zmroku. Najmniej szczęścia będą mieli obserwatorzy w Bieszczadach, gdzie tarcza zniknie tylko w 42 procentach.

Godziny maksimum zaćmienia Słońca w różnych miastach

Karol Wójcicki, twórca popularnego profilu "Z głową w gwiazdach", przygotował mapę z dokładnymi godzinami dla poszczególnych regionów. Mieszkańcy Trójmiasta będą mogli śledzić zjawisko od 19:12 do 20:24, przy czym najlepszy moment przypadnie na 20:04. Z kolei w Warszawie zaćmienie potrwa od 19:15 do 20:07, a szczyt nastąpi w okolicach 20:03. W stolicy Dolnego Śląska warto patrzeć w niebo między 19:17 a 20:19, a najlepszy efekt będzie widoczny około 20:09, gdy zniknie 85% tarczy. Podobne warunki w tym samym czasie wystąpią w Zielonej Górze. Najskromniej zjawisko zaprezentuje się na wschodzie – w Rzeszowie zakrycie osiągnie zaledwie 58%.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca? Ważne zasady

Obserwowanie częściowego zaćmienia wymaga odpowiedniego przygotowania i ostrożności. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne absolutnie nie wystarczą, by chronić wzrok przed bezpośrednim patrzeniem na tarcze. Niezbędne będą specjalistyczne okulary z certyfikowanym filtrem. Ta zasada dotyczy również używania teleskopów i lornetek – spoglądanie przez nie bez zabezpieczeń może skończyć się trwałym uszkodzeniem oczu.

Zaćmienie słońca w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego

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