Magiczna siódemka. Jakie zioła włożyć do bukietu na Matki Boskiej Zielnej?

Tradycyjny bukiet przygotowywany na to święto, w wielu regionach Polski nazywany równianką lub zielem, nie jest przypadkową wiązanką kwiatów. Według ludowych wierzeń i tradycji biblijnej, kluczową rolę odgrywa liczba użytych gatunków. Najczęściej dąży się do tego, by w bukiecie znalazło się 7 lub 77 różnych roślin. Siódemka symbolizuje w tym przypadku doskonałość i pełnię, stanowiąc podziękowanie za obfitość plonów, które o tej porze roku są już niemal w całości zebrane z pól.

Podstawą każdej równianki są zioła lecznicze i aromatyczne, które dawniej pełniły funkcję domowej apteczki. Do najważniejszych roślin, które powinny znaleźć się w twoim bukiecie, należą mięta, rumianek oraz melisa. Często dołącza się do nich również dziurawiec, bazylię, lubczyk oraz wrotycz. Każda z tych roślin ma swoje miejsce w tradycji – jedne miały koić nerwy, inne pomagać w dolegliwościach żołądkowych, a jeszcze inne chronić dom przed złymi mocami.

Czego nie wkładać do święconej wiązanki? Te błędy psują tradycję

Choć bukiet ma być bogaty i różnorodny, istnieją rośliny, których tradycja surowo zabrania święcić. Do wiązanek tradycyjnie nie wkłada się roślin pastewnych, takich jak koniczyna, lucerna czy łubin. Według dawnych wierzeń, rośliny przeznaczone dla zwierząt nie powinny mieszać się z tymi, które mają służyć ludziom i być błogosławione w kościele. Co ciekawe, na czarnej liście znajdują się również ziemniaki – mimo że są kluczowym elementem polskiego rolnictwa, ich obecność w bukiecie uznawano za niewłaściwą.

Zamiast nich warto postać na kłosy zbóż: pszenicę, owies czy żyto, które są symbolem chleba i przetrwania. Bardzo popularnym i pożądanym dodatkiem są makówki oraz owoce nabite na patyki, takie jak niewielkie jabłka czy gruszki. W niektórych regionach do bukietu wkłada się nawet warzywa, na przykład marchew z natką lub bób. Taki zestaw ma pokazywać różnorodność tego, co urodziła ziemia w danym roku.

Co zrobić z bukietem po 15 sierpnia? Ziołowy skarb w domu

Poświęconego bukietu pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać. Tradycja nakazuje, aby rośliny starannie zasuszyć i przechowywać w domu przez cały rok, najczęściej za świętymi obrazami. Takie zioła stawały się dawnym odpowiednikiem dzisiejszych leków. Gdy ktoś z domowników zachorował, kruszono fragmenty bukietu i przygotowywano z nich napary. Wierzono również, że dym z palonych ziół z równianki, użyty do okadzania domu podczas gwałtownych burz, chroni budynek przed uderzeniem pioruna.

Zasuszony bukiet miał również znaczenie dla rolników i ogrodników. Wykruszone z niego nasiona oraz ziarna zbóż zbierano i dodawano do ziarna siewnego przeznaczonego na przyszły rok. Miało to zapewnić ciągłość urodzaju i pobłogosławić przyszłe plony. Choć dziś te zwyczaje odchodzą w zapomnienie, samo przechowywanie bukietu wciąż jest żywą tradycją w wielu polskich domach, stanowiąc piękną dekorację o głębokim znaczeniu kulturowym.

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do tzw. świąt nakazanych w Kościele katolickim. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, nawet jeśli dzień ten wypada w wolną od pracy sobotę. Podczas nabożeństw odbywa się uroczyste błogosławieństwo przyniesionych bukietów, które wypełniają świątynie intensywnym zapachem świeżych ziół i kwiatów.

Warto również pamiętać, że obchody te często łączą się z elementami patriotycznymi. Ze względu na rocznicę Cudu nad Wisłą, w wielu kościołach wybrzmiewają pieśni patriotyczne, a przed świątyniami odbywają się uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego. To połączenie sacrum i profanum sprawia, że 15 sierpnia jest jednym z najbardziej barwnych i wielowymiarowych świąt w polskim kalendarzu, które warto celebrować świadomie.