Lato z cyklem bezpłatnych badań w całej Polsce w ramach akcji Strefa na Zdrowie Polpharmy

Organizowany co roku cykl bezpłatnych konsultacji zdrowotnych umożliwia polskim pacjentom skorzystanie z porad lekarskich i badań, do których dostęp na co dzień jest utrudniony lub czas oczekiwania w kolejce na wizytę jest wydłużony. Akcja ta ma również na celu wykrycie ewentualnych schorzeń we wczesnym stadium, co umożliwia wczesną interwencję i skierowanie pacjentów na odpowiednie leczenie.

Bezpłatne badania medyczne będą dostępne dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców. Na zainteresowanych czekać będą specjaliści, którzy przeprowadzą wywiad, sprawdzą stan zdrowia oraz podpowiedzą jak o nie dbać. Każdy pacjent oprócz badania otrzyma fachową poradę lekarza specjalisty oraz ewentualne wskazania do dalszego leczenia.

W tym roku pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań o profilu kardiologicznym, pulmonologicznym, okulistycznym i dermatologicznym.

PAKIET KARDIOLOGICZNY

Profil lipidowy

EKG i ciśnienie tętnicze

Poziom glukozy we krwi

Hemoglobina glikowana

Konsultacja lekarska

PAKIET PULMONOLOGICZNY

Badanie spirometryczne

Konsultacja lekarska

PAKIET OKULISTYCZNY

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Badanie lampą szczelinową

Konsultacja lekarska

PAKIET DERMATOLOGICZNY

Badanie znamion dermatoskopem

Konsultacja lekarska

Strefa na Zdrowie Polpharmy to ogólnopolski program bezpłatnych badań zainicjowany przez firmę Polpharma, który trwa od 2012 roku. Do tej pory przebadanych zostało ponad 22 tysiące pacjentów podczas 111 akcji bezpłatnych badań na terenie całej Polski.

i Autor: Materiały prasowe Strefa na Zdrowie Polpharmy