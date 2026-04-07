Liczysz kroki, kalorie, fazy snu. A co z emeryturą?

Dla wielu osób emerytura wciąż kojarzy się z końcem aktywności zawodowej, nieuchronnym starzeniem się czy chorobami. W rzeczywistości żyjemy dziś znacznie dłużej niż poprzednie pokolenia, a jakość życia w późniejszych latach często jest lepsza niż dawniej. Jednak ten medal ma drugą stronę – rosnąca długość życia w połączeniu z niską liczbą urodzeń powodują, że system emerytalny znajduje się pod coraz większą presją. Spada tzw. stopa zastąpienia – czyli stosunek przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia – w 2023 r. emerytura wyniosła 56,6 proc., a w 2050 r. spadnie do ok. 25 proc. (odpowiednio 31 proc. dla mężczyzn i 21 proc. dla kobiet)2.

Wniosek jest prosty: za 15 czy 30 lat wielu emerytów może stanąć przed koniecznością ograniczenia wydatków, aby dostosować się do niższych dochodów. Dlatego, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia, warto odpowiednio wcześnie zadbać o prywatne oszczędności. To pozwoli zbudować poczucie bezpieczeństwa i komfortu na późniejsze lata życia.

Czy poradzisz sobie z rosnącymi kosztami życia?

To ważny temat, bo dotyczy nie tylko finansów, ale też poczucia bezpieczeństwa i niezależności. Na ryzyko niskich świadczeń szczególnie narażone są osoby z przerwami w zatrudnieniu, osiągające niższe dochody, a także część mikroprzedsiębiorców i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Tych ostatnich jest w Polsce ponad 2 mln – wysokość ich emerytur może być niska z powodu odprowadzania minimalnych składek ZUS (mimo wysokich dochodów)4. Dodatkowo niektóre ulgi i zwolnienia choć bywają pomocne, to m.in. obniżają kapitał odkładany na przyszłą emeryturę.

Oszczędzaj i chroń bliskich

Warto zadbać o zabezpieczenie finansowe regularnie odkładając kwoty dopasowane do swoich możliwości. Można skorzystać z dostępnych na rynku rozwiązań emerytalnych, takich jak np. IKE, IKZE, PPE czy PPK czy produktów, które łączą ochronę życia z oszczędzaniem na przyszłość.

Dodatkowe ubezpieczenia

Im wcześniej zaczniesz, tym więcej zyskasz

Skąd biorą się różnice między emeryturami kobiet i mężczyzn? Na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych kobiet i mężczyzn wpływa wiele czynników m.in.: wiek przejścia na emeryturę: 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet,

wysokość osiąganych zarobków: statystycznie mężczyźni zarabiają więcej, więc odkładają wyższe składki na przyszłą emeryturę,

średnia przewidywana długość życia: kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, więc dłużej przebywają na emeryturze,

przerwy w pracy zawodowej kobiet np. związane z macierzyństwem. Z danych ZUS wynika, że po waloryzacji w marcu 2025 r. przeciętna emerytura wynosi ok. 4045 zł brutto, jednak wiele osób otrzymuje znacznie niższe świadczenia. Najczęściej wypłacana emerytura to ok. 2830 zł. Świadczenia kobiet pozostają niższe od świadczeń mężczyzn nawet o 31 proc.3

[1] GUS, Urząd Statystyczny w Białymstoku, „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2023 r.”. Warszawa, Białystok 2024 r.

[2] „Polacy i ryzyko – jak się ubezpieczamy? Luka ubezpieczeniowa w Polsce”. Raport opracowany na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń we współpracy z Milliman Polska, Warszawa 2024 r.

[3] Zakład Ubezpieczeń Społecznych, „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2025 roku”, Warszawa 2025.

[4] Petelczyc, J., Lasocki, T. (2024). Dobrowolne ubóstwo. O konsekwencjach dobrowolnego ZUS dla samozatrudnionych. Polska Sieć Ekonomii. Warszawa, październik 2024 r.

