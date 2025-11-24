LOBERON prezentuje limitowany kalendarz adwentowy na 2025 rok. 24 niespodzianki na magiczny czas Adwentu

Wyjątkowa podróż po kolejnych dniach Adwentu

Zawartość kalendarza zaskakuje starannie wyselekcjonowaną mieszanką dodatków – od świątecznych akcesoriów do wnętrz, przez urocze przydatne drobiazgi, aż po dekoracyjne akcenty. Wybór prezentów odwzorowuje rytm Adwentu: na początku grudnia w centrum uwagi znajdują się nastrojowe dekoracje. Następnie za drzwiczkami można znaleźć praktyczne akcesoria do przygotowywania prezentów. Z kolei na koniec Adwentu pojawiają się eleganckie elementy do dekoracji stołu, takie jak girlanda, połyskujący świecznik na podgrzewacze czy stylowe obrączki na serwetki.

Różnorodność materiałów i poszanowanie dla ekologii

Produkty są wykonane z różnych materiałów – od tekstyliów i odlewów aluminiowych, przez metal czy szkło, aż po włókna bawełniane. Niespodzianki są zapakowane w solidne pudełko wielokrotnego użytku, które po rozłożeniu pięknie prezentuje się pod choinką. Design opakowania nawiązuje tematycznie do zawartości kalendarza i podkreśla jego ekskluzywny charakter.

Kalendarz, który zostaje na dłużej

„Niekiedy to nie sam wieczór wigilijny, lecz drobne codzienne rytuały decydują o magii okresu adwentowego” – podkreśla zespół kreatywny marki LOBERON. „Nasz kalendarz zachęca do tego, by każdego dnia podarować sobie lub najbliższym odrobinę świątecznego czaru – w postaci trwałych produktów, które odzwierciedlają wartości i charakterystyczny styl marki LOBERON“.

Wszystkie produkty zawarte w kalendarzu są dostępne w sprzedaży także osobno i świetnie się uzupełniają – na przykład doskonale prezentują się jako część świątecznego nakrycia stołu lub jako dodatek do opakowania prezentu. Dzięki temu kalendarz staje się źródłem bożonarodzeniowych inspiracji i pozwala stworzyć magiczną atmosferę.