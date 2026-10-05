Łóżeczko turystyczne: na co zwrócić uwagę, zanim zabierzesz je w podróż?

Dziecko powinno spać na płaskim, twardym wkładzie lub materacu przeznaczonym do konkretnego modelu łóżeczka

Waga, wymiary po złożeniu i łatwość rozkładania wpływają na to, jak wygodnie przewieziesz łóżeczko

Przed każdym użyciem sprawdź blokady, dno łóżeczka, siatkę i wszystkie elementy zestawu

W łóżeczku niemowlęcia nie powinno być poduszek, kołder ani dodatkowych nakładek na materac

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Czy łóżeczko turystyczne nadaje się do spania?

Przed zakupem sprawdź w instrukcji, czy producent dopuszcza używanie łóżeczka do snu niemowlęcia, a nie tylko do zabawy. W instrukcji znajdziesz limity wieku, wagi lub wzrostu dziecka, a także zasady korzystania z dodatkowych poziomów i akcesoriów. Warto zachować instrukcję także na wyjazd, bo to w niej znajdują się informacje o prawidłowym montażu.

Jeśli kupujesz używane łóżeczko lub pożyczasz je od kogoś, obejrzyj je dokładnie przed podróżą. Nie powinno mieć rozdarć siatki, wygiętych rurek, pękniętych plastikowych części ani brakujących mocowań. Sprawdź też komunikaty UOKiK i unijnego systemu Safety Gate, aby upewnić się, że model nie został wycofany ze sprzedaży ze względów bezpieczeństwa.

Wymiary i łatwość składania łóżeczka turystycznego

Wybierając łóżeczko turystyczne, sprawdź jego wymiary po rozłożeniu i upewnij się, że zmieści się w pokoju. Wymiary po złożeniu porównaj z bagażnikiem, windą oraz przestrzenią w pociągu. Liczy się również masa całego zestawu, zwłaszcza gdy trzeba będzie przenieść go razem z torbą, fotelikiem lub walizkami. Bardzo lekki model nie zawsze będzie dobrym wyborem, jeśli jego rozłożenie wymaga wielu czynności lub użycia dużej siły.

Przed pierwszym wyjazdem rozłóż i złóż łóżeczko kilka razy w domu. Dzięki temu sprawdzisz, czy blokady dobrze się zatrzaskują i czy potrafisz prawidłowo zamocować dno łóżeczka. Nie pakuj łóżeczka, jeśli po praniu lub wcześniejszym użyciu nie zdążyło całkowicie wyschnąć. W zamkniętej torbie może pojawić się nieprzyjemny zapach, a nawet pleśń.

Bezpieczny sen w łóżeczku turystycznym. Zostaw tylko niezbędne rzeczy

W łóżeczku turystycznym niemowlę powinno spać na twardym, płaskim wkładzie lub materacu dołączonym przez producenta, przykrytym dopasowanym prześcieradłem. Dziecko układa się do snu na plecach. W środku nie powinny leżeć poduszki, kołdry, kocyki, ochraniacze na boki, pluszaki ani dodatkowe miękkie wkładki.

Cienki i twardy wkład w łóżeczku turystycznym może wydawać się mniej wygodny niż domowy materac, ale nie należy go zmiękczać złożonym kocem, kołdrą ani nakładką. Dodatkowy materac, który nie jest przeznaczony do konkretnego modelu łóżeczka, może zostawić szczelinę przy jego bokach. Używaj wyłącznie wkładu dołączonego przez producenta albo zamiennika wyraźnie oznaczonego jako zgodny z konkretnym modelem łóżeczka.

Jeżeli łóżeczko ma przewijak, pałąk z zabawkami, podwieszany poziom dla niemowlęcia albo kieszenie, sprawdź ograniczenia dotyczące każdego z tych elementów. Akcesoria mogą mieć niższy limit wagi niż główne łóżeczko. Gdy dziecko osiągnie limit podany w instrukcji albo zacznie siadać, klękać lub podciągać się, przestań korzystać z danego akcesorium zgodnie z zaleceniami producenta.

Gdzie ustawić łóżeczko turystyczne po przyjeździe?

Łóżeczko turystyczne ustaw na równej, stabilnej podłodze, z dala od okna, grzejnika, zasłon, przewodów, lamp i sznurków od rolet. Nie ustawiaj łóżeczka tuż przy łóżku dorosłych, jeśli między meblami mogłaby powstać szczelina. W hotelu lub apartamencie warto też odsunąć od łóżeczka walizki, krzesła i inne rzeczy, na które starsze dziecko mogłoby się wspiąć.

Po rozłożeniu łóżeczka sprawdź przed każdym snem:

wszystkie boki są całkowicie rozłożone, a blokady prawidłowo zatrzaśnięte

podłoga leży równo, a wkład jest zamocowany zgodnie z instrukcją

siatka i materiał nie są podarte ani poluzowane

w łóżeczku nie ma dodatkowego materaca, miękkiej pościeli ani zabawek

dziecko nie przekracza limitów podanych dla tego modelu

Najlepiej rozstawić łóżeczko zaraz po przyjeździe, zanim dziecko będzie zmęczone. Dzięki temu w razie potrzeby można przestawić łóżeczko i sprawdzić, czy konstrukcja jest stabilna. Wieczorem wystarczy już przygotować dziecku miejsce do snu.

Źródła:

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