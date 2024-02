Ma 102 lata i nadal jest praktykującym lekarzem. Wymykał się z domu, żeby leczyć chorych

Robisz to źle. Fatalny błąd w przepisie na faworki. Tysiące osób robi to podczas smażenia faworków. Przez to chrust jest gumowaty i nie chrupie pod zębami

To najstarszy lekarz świata. Ma 102 lata i nadal leczy pacjentów

Ma ponad 100 lat i nadal praktykuje jako lekarz. Dr Howard Tucker to wyjątkowy mężczyzna, który pokazuje, że wiek jest jedynie liczbą. Jak podaje gazeta.pl dr Tucker został uznany za najstarszego praktykującego lekarza na świecie. Nadal udziela się na uczelniach, szkoli młodych oraz wykonuje przeglądy medyczne w swoim domu w Ohio. Jego ponad 75-letnia praktyka została nawet zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa. Mężczyzna pracę w medycynie rozpoczął w 1947 roku i nie przestał do dziś. Co ciekawe, w wieku 67 lat został także prawnikiem. Jak przyznaje dr Tucker nie lubi on stagnacji, a emerytura to najgorsze, co może być.

- Jeśli jesteś szczęśliwy, że masz pracę, którą lubisz i nadal możesz pracować, rozważ opóźnienie przejścia na emeryturę. Wiele osób, które przechodzą na emeryturę i stają się nieaktywne w codziennej rutynie, jest narażonych na zwiększone ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych - przyznał dr Tucker w jednym z wywiadów.

Co ciekawe, żona Howarda Tuckera ma 89 lat i również zostaje aktywna zawodowo. Kobieta jest psychiatrą. Dr Tucker zdradził, że sekretem jego wigoru jest praca, brak papierosów oraz aktywny tryb życia. Wnuki mężczyzny wyznali, że tak bardzo lubi on swoją pracę, że nawet podczas pandemii wymykał się z domu, żeby pomóc w leczeniu chorych.

