Magiczne gąbki do sprzątania pod lupą naukowców. Wnioski są alarmujące. Lepiej czyścić octem

Magiczne gąbki, niegdyś rewolucja w sprzątaniu, są teraz pod lupą naukowców.

Badania wykazały, że podczas użytkowania uwalniają miliony włókien mikroplastiku.

Mikroplastik stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska, zanieczyszczając nawet żywność.

Dowiedz się, dlaczego warto rozważyć bezpieczniejsze, naturalne alternatywy do sprzątania!

Magiczne gąbki do sprzątania mogą być szkodliwe dla zdrowia? Badania są alarmujące

W ostatnich latach magiczne gąbki były prawdziwym przełomem w sprzątaniu. Stworzone z pianki melaminowej gąbki działała niczym gumką usuwającą zabrudzenia. Radziły sobie z plamami, z którymi tradycyjne środki czystości nie dawały rady. Świetnie sprawdzały się do czyszczenia fug, gumowych uszczelek, zlewów, płytek ceramicznych, a nawet butów. Usuwały stare zabrudzenia po flamastrach i długopisach. Magiczne gąbki można było używać na sucho lub lekko zwilżone. Najnowszej badania naukowców wskazują jednak, że magiczne gąbki wcale nie są takie rewelacyjne i mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Dlaczego magiczne gąbki do sprzątania mogą być szkodliwe?

W czasopiśmie Evvironmental Science & Technology opublikowana badania wskazujące szkodliwości magicznych gąbek. Naukowcy przebadali, jak zachowuje się materiał, których wykonane są gąbki podczas długoterminowego użytkowania. Przesuwali je po rożnego rodzaju powierzchniach - od chropowatych, po metalowe. Wyniki okazały się bardzo alarmujące. Jedna gąbka może uwalniać nawet 6,5 mln włókien mikroplastiku na każdy gram zużycia.

Mikroplastik to poważne zagrożenie, z jakim zmaga się cały świat. Badania o jego wpływie na nasze zdrowie cały czas trwają, ale pojawiają się pierwsze doniesienia ze świata naukowców, ze mikroplastik może powodować choroby oraz odpowiadać za zaburzenia hormonalne i uszkodzenia organów. Warto wiedzieć, że mikroplastiku praktycznie nie można usunąć. Rozprowadzany jest po wszystkich powierzchniach i nie rozpuszcza się w wodzie. Stanowi on ogromne zagrożenie dla mórz i oceanów. Naukowcy już teraz wskazują, że spożywane przez nas ryby i owoce morza mogą zawierać cząsteczki mikroplastiku.

Naukowcy wskazują, że o wiele bezpieczniejszych rozwiązaniem podczas porządków jest korzystanie z klasycznych, bardziej naturalnych wyrobów. To miedzy innymi bawełniane ściereczki lub szczotki kokosowe i bambusowe.