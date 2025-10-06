Magiczne podlewanie, które uratuje gnijącego zamiokulkasa. Liście odzyskają kolor i wilgoć, a korzenie przestaną gnić

Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, jest łatwa w pielęgnacji, ale nadmiar wody może prowadzić do gnicia.

Główną przyczyną problemów jest nadmierne podlewanie, szczególnie zimą, oraz brak odpowiedniego drenażu w doniczce.

Dowiedz się, jak uratować gnijącą roślinę i wzmocnić ją domową odżywką z aspiryny, aby cieszyć się jej pięknem przez długi czas.

Dlaczego zamiokulkas gnije?

Zamiokulkas zamiolistny to kwiat doniczkowy naturalnie pochodzący ze wschodniej i południowo-wschodniej Afryki. Na przełomie XX i XXI wieku gatunek ten stał się wyjątkowo popularny jako kwiat doniczkowy. Jest on ceniony z uwagi na swoje niewielkie wymagania i dobre znoszenie przejściowych braków w podlewaniu. Polecany osobom początkującym w uprawie roślin i tym, którzy często wyjeżdżają. Zamikulkas, jak na afrykańską roślinę przystało, lubi ciepło i wysokie temperatury. Latem optymalna temperatura dla zamikulkasa to około 25 stopni Celsjusza, natomiast zimą to około 18-20 stopni Celsjusza. Jesienią warto zatem przestawić donice w cieplejsze miejsce, bez przeciągów. Unikaj stawiania zamiokulkasa na parapetach, blisko nieszczelnych okien.

Zamikulkas o wiele lepiej znosi susze niż nadmierne podlewania. To właśnie za duża ilość wody jest najczęstszą przyczyną gnicia rośliny. W takim przypadku korzenie zamiokulkasa nie mają czym oddychać co powoduje pojawienie się zgnilizny. Pamiętaj, że zamiokulkas to roślina magazynująca wodę w liściach oraz łodygach. Zwłaszcza zimą nie wymaga ona częstego podlewania. Ogrodnicy rekomendują, aby w okresie jesienno-zimowym podlewać zamiokulasa nie częściej niż co 3/4 tygodnie.

Kolejnym powodem gnicia zamiokulkasa jest brak warstwy drenażowej na dnie doniczki. Kwiat ten lubi przepuszczalne podłoże z odpowiednia warstwą drenażu. Podobnie jak storczyk, zamiokulkas najlepiej będzie rósł z warstwą drenażu w postaci torfu lub keramzytu. Drenaż ułatwia odpływ i retencję wody, dzięki czemu nie zalega ona przy korzeniach.

Co zrobić, gdy zamiokulkas zaczyna gnić?

Jeżeli zauważyłeś że Twój kwiat zaczyna marnieć i gnić to działaj natychmiastowo. Szybka reakcja uratuje roślinę i zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się zgnilizny. W pierwszym kroku zadbaj o korzenia bo to właśnie one są najczęstszym powodem gnicia. Delikatnie wyjmij zamiokulkasa z doniczki i oczyść korzenie. Zdezynfekowanym sekatorem ogrodniczym usuń miękkie i pogniłe korzenie, a następnie przesadź roślinę do świeżej ziemi. Najlepiej sięgnij po gotową mieszankę ziemi do kaktusów lub sukulentów. Nie zapomnij warstwie drenażu i otworach wentylacyjnych na spodzie doniczki.

Aby wzmocnić zamiokulkasa możesz także zaaplikować domową odżywkę. Jej podstawowym składnikiem jest najzwyklejsza aspiryna. Wystarczy, że 1 tabletkę aspiryny rozpuścisz w 1 litrze wody i podlejesz tym zamiokulkasa raz w miesiącu. Aspiryna, a dokładniej kwas acetylosalicylowy pozytywnie wpływa na kondycję oraz rozwój roślin. Wzmacnia system odpornościowy i sprawia, że kwiaty lepiej znoszą trudności i błędy pielęgnacyjne. Odżywka z aspiryny wspiera procesy ukorzeniania się, dzięki czemu jest polecana po przesadzaniu roślin do nowego podłoża.