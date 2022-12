Przyciąga bogactwo i odpędza pecha. Jakie jeszcze magiczne właściwości ma jemioła i dlaczego to jeden z symboli Bożego Narodzenia?

Jak wybrać rybę na święta? Eksperta zdradza tajniki, dzięki którym kupisz świeżą i dobrą rybę. Zwracaj na to uwagę

Polacy od lat toczą spór, o to, który majonez jest najlepszy. Odpowiedź jest prosta - najlepszy majonez to ten, który zrobimy sami, ale do tego trzeba trochę cierpliwości i czasu, którego często nam brakuje. Z pomocą przychodzą "gotowce". Na rynku jest ich zatrzęsienie, a wybór najlepszego majonezu potrafi skłócić małżonków, przyjaciół a nawet całe rodziny. Wszak temat majonezu - tego jedynego, słusznego - rozgrzewa naszych rodaków od pokoleń. Francuski lekarz i gastronom polskiego pochodzenia - profesor Edward Pożerski de Pomiane napisał nawet książkę na temat majonezu idealnego, poświęcając sporo uwagi reakcjom chemicznym. O ile de Pomiane pisał jednak o naturalnej chemii, tak producenci bardzo często sięgają po wiele składników, które z naturą mają niewiele wspólnego.

ZOBACZ TEŻ: Jak usunąć ości z karpia? Ten trik stosowano na polskich wsiach przed wojną. Nawet amator sobie poradzi. Rach-ciach i ości brak

Dlatego postanowiliśmy przetestować składy. Co powinno znajdować się w majonezie, a czego lepiej unikać? Zobacz w galerii nasz wielki test majonezów i wybierz najlepszy dla siebie.

Sonda Przy wyborze sklepowego majonezu zwracam uwagę na: cenę smak skład