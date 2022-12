i Autor: Shutterstock

Przedświąteczne patenty

Jak usunąć ości z karpia? Ten trik stosowano na polskich wsiach przed wojną. Nawet amator sobie poradzi. Rach-ciach i ości brak

Jak usunąć ości z karpia? Boże Narodzenie to zdecydowanie rybne święta. Podczas wigilijnej kolacji rządzi karp. Jemy go w różnej postaci - smażonego, pieczonego i oczywiście w galarecie. Karp podobnie jak inne ryby posiada ości, które nie tylko utrudniają jego spożywanie, ale mogą również stanąć w gardle. Nie chcesz, by Twoi goście samodzielnie musieli dłubać ości z ryby? Są genialnie patenty, które pozwolą Ci usunąć ości z karpia już podczas procesu przygotowywania ryby. To rewelacyjny sposób na usuwanie ości z karpia, znały go już nasze babcie.