Twarde masło prosto z lodówki to częsty problem, który utrudnia smarowanie i przygotowywanie potraw.

Istnieją różne metody na zmiękczenie masła, ale wiele z nich wymaga ostrożności, by nie roztopić go całkowicie.

Odkryj genialny trik ze szklanką, który sprawi, że masło będzie idealnie miękkie w zaledwie 30 sekund!

Jak szybko zmiękczyć masło?

Chyba każdy zna ten problem, że po wyjęciu masła z lodówki jest ono tak twarde, że kompletnie nie nadaje się do smarowania. Wówczas trzeba odczekać nawet pół godziny zanim konsystencja masła się zmieni i tym samym będzie je łatwo rozsmarować na kanapce lub dodać do ciasta. Jak szybko zmiękczyć masło po wyjęciu z lodówki? Istnieje kilka sposobów, które ułatwią nam to zadanie. Po pierwsze możemy włożyć je na kilka sekund do mikrofalówki lub położyć na rozgrzanym kaloryferze. Jednak w obu tych przypadkach należy zachować ostrożność, aby nie przesadzić z ogrzaniem kostki, co skutkowałoby zupełnym rozpuszczeniem masła do konsystencji ciekłej. Można również trzymać masło poza lodówką w temperaturze pokojowej, jednak w ten sposób szybciej się zepsuje. Istnieje jeszcze jeden sposób na twarde masło, dzięki któremu będzie ono gotowe do smarowania w dosłownie 30 sekund.

Masło będzie miękkie i gotowe do smarowania w 30 sekund

Jednym ze sposobów na szybkie zmiękczenie twardego masła z lodówki jest trik ze szklanką. Wlej do szklanki gorąca wodę i odkrój kawałek masła. Następnie wylej wodę ze szklanki i nakryj nią odcięty kawałek. Po 30 sekundach masło stanie się miękkie i idealne do smarowania.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Prawidłowe przechowywanie masła jest kluczowe, aby zachować jego świeżość, smak i zapobiec zjełczeniu. Jednym ze sposobów jest przechowywanie masła w temperaturze pokojowej, na przykład w maselniczce. Maselniczka chroni masło przed światłem, powietrzem i zapachami z lodówki, które mogą negatywnie wpłynąć na jego smak. Jeśli zdecydujemy się na przechowywanie masła w lodówce to warto je pozostawić w oryginalnym opakowaniu lub w szczelnym pojemniku. Najdłużej swoje właściwości zachowa masło przechowywane w zamrażalniku - nawet kilka tygodni. Pozostaw masło w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo owiń je folią aluminiową lub umieść w szczelnym pojemniku. Masło można przechowywać w zamrażarce do 6-9 miesięcy.