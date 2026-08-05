Meble, które nie boją się przeprowadzek

Inspiracja płynąca z codzienności

Kolekcja powstała na podstawie rozmów z młodymi mieszkańcami centrum Londynu w wieku 20–28 lat. Projektanci odwiedzali ich mieszkania, aby lepiej zrozumieć, czego potrzebują osoby żyjące w niewielkich przestrzeniach i często zmieniające adres. Ich doświadczenia stały się inspiracją do stworzenia trwałych i niedrogich produktów, które pomagają odnaleźć poczucie domu niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

„Nawet jeśli często się przeprowadzasz, nie chcesz, żeby twoje mieszkanie sprawiało wrażenie tymczasowego. Zależało nam, aby produkty z tej kolekcji łatwo się przenosiło, a jednocześnie, żeby nie wyglądały na coś doraźnego” – mówi Dora Ding, specjalistka ds. rozwoju produktów

Przeprowadzka zaczyna się od dobrego projektu

Pakowanie całego życia do kilku pudeł nigdy nie jest łatwe. Właśnie dlatego KOMPISHÄNG skupia się na tym, co zabieramy ze sobą – rzeczach, które tworzą codzienny komfort i poczucie domu. Każdy element kolekcji został zaprojektowany tak, aby łatwo było go przenieść, dopasować do nowej przestrzeni i korzystać z niego przez kolejne lata. Wśród rozwiązań stworzonych z myślą o tym znalazł się materac wyposażony w regulowane paski, dzięki którym można nosić go na plecach i mieć ręce wolne na pozostałe rzeczy. Po przeprowadzce nadal pozostaje praktycznym elementem domu – służy jako wygodne łóżko dla gości, a po złożeniu do pokrowca zamienia się w dodatkowe siedzisko. Podobną elastyczność zapewnia zawieszana szafka, która pomaga organizować garderobę, a gdy przychodzi czas na zmianę adresu, w kilka chwil można ją przekształcić w praktyczną torbę na plecy. Ubrania pozostają uporządkowane i gotowe do założenia od razu po dotarciu do nowego miejsca. W codziennej drodze między domem, sklepem czy kolejnym wyjazdem sprawdzi się także pojemna torba na kółkach ze składaną górną częścią pozwalającą dopasować jej rozmiar do aktualnych potrzeb.

Przestrzeń gotowa na każdy scenariusz

Mały metraż wymaga sprytnych rozwiązań. W pierwszym mieszkaniu jeden pokój często musi pełnić kilka ról – rano staje się miejscem do pracy lub nauki, po południu jadalnią, a wieczorem zamienia się w sferę wypoczynku. Dlatego meble powinny łatwo odnajdywać się w różnych sytuacjach. Na tę potrzebę odpowiada biurko, które bez montażu jest gotowe do pracy, nauki lub spotkania ze znajomymi. Drewniany blat i zielona metalowa rama nadają mu ponadczasowy charakter, a uchwyt pod blatem sprawia, że jest mobilny. Podobnie działają stołki, które na co dzień służą jako wygodne siedziska, a po połączeniu zamieniają się w praktyczne miejsce do przechowywania. Przestrzeń uzupełnia składany stolik, który dzięki swojej konstrukcji można niemal całkowicie spłaszczyć, ułatwiając przechowywanie i przenoszenie.

„Ten stolik to nie tylko rozwiązanie tymczasowe. Został zaprojektowany tak, aby towarzyszyć nam na różnych etapach życia – sprawdzi się równie dobrze w pierwszym mieszkaniu, w domu rodzinnym, a nawet tam, dokąd przeniesiemy się na starość” – mówi David Wahl, projektant IKEA.

Dom tworzą rzeczy, do których jesteśmy przywiązani

Choć funkcjonalność jest ważna, o atmosferze wnętrza często decydują drobiazgi. Zdjęcia z bliskimi, pocztówki z dalekich podróży czy ulubione książki sprawiają, że nowe mieszkanie szybciej staje się miejscem, które naprawdę można nazwać domem. W takiej przestrzeni świetnie sprawdzają się lustra, wyposażone w szczeliny do których można wsunąć osobiste pamiątki bez konieczności wiercenia ścian. To rozwiązanie szczególnie przydatne w wynajmowanych mieszkaniach. Równie praktyczna jest czerwona metalowa podpórka do książek z wygodnym uchwytem. Pozwala uporządkować domową biblioteczkę i zabierać książki ze sobą między pokojami. Do dobrej lektury potrzebne jest także wygodne miejsce – trójkątna poducha oparcia pozwala stworzyć komfortową przestrzeń do czytania, zamieniając łóżko w przytulną sofę, a dzięki uchwytowi można łatwo przenieść ją tam, gdzie akurat chcemy odpocząć.

Kolekcja inspirowana doświadczeniem młodego pokolenia

Do współtworzenia kolekcji KOMPISHÄNG IKEA zaprosiła również uczestników swojego płatnego programu stażowego dla absolwentów szkół wzornictwa – Lukasa Albrektssona i Constance Thiessoz. Jako młodzi projektanci, dopiero rozpoczynający swoją zawodową drogę, wnieśli do zespołu świeże spojrzenie i perspektywę osób urządzających swoje pierwsze mieszkania. Wspólnie z zespołem projektowym współtworzyli produkty i nadali kolekcji spokojny, ponadczasowy charakter, który odnajdzie się w niemal każdym wnętrzu.

„Wspaniale było brać udział w tym przedsięwzięciu od samego początku. Mogliśmy wpłynąć na kierunek myślenia w ramach projektu, interpretując potrzeby docelowej grupy odbiorców, którą w zasadzie stanowiliśmy my sami” – wspomina Lukas Albrektsson.

„Wiedzieliśmy, z czym borykają się ci, dla których projektujemy. Łatwo jest zapomnieć o tej perspektywie, gdy już można pozwolić sobie na zakup domu lub mieszkania” – dodaje Constance Thiessoz.

Kolekcja KOMPISHÄNG powstała z myślą o ludziach, których życie nie stoi w miejscu. To kolekcja, która ułatwia codzienność, dobrze odnajduje się w niewielkich przestrzeniach i pokazuje, że nawet jeśli adres zmienia się co kilka miesięcy, poczucie domu można zabrać ze sobą.

Autor: IKEA/ Materiały prasowe

Autor: IKEA/ Materiały prasowe