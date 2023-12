Mieszam 2 łyżki z wodą i nastawiam program piorący ręczniki. Bez zapierania i szorowania. Sprzątaczka zdradziła mi sposób na pożółkłe plamy na ręcznikach

Jak powinno się prać ręczniki?

Okazuje się, że pranie ręczników wcale nie jest takie proste i intuicyjne. Wiele osób zastanawia się, jak powinno się prawidłowo prać ręczniki. Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że ręczniki wymagają regularnego prania. Mają on regularny kontakt z naszą skórą oraz wilgotnym środowiskiem. To idealnie warunki do rozwijania się wszelkiego rodzaju bakterii, drobnoustrojów a nawet grzybów. Z drugiej jednak strony, częste pranie w wysokich temperaturach nie pozostaje bez wpływu na materiał. Jeżeli chcesz, by twoje ręczniki były miękkie i puszyste przez długi czas, to pamiętaj o kilku zasadach. Przede wszystkim nigdy nie pierz na maksymalnie załadowanym bębnie. Ręczniki w pralce muszą mieć przestrzeń, a woda i środki piorące muszą swobodnie opływać wokół materiałów. Unikaj także dodawania płynu do płukania. Zbija on materiał i sprawia, że staje się on sztywny.

Zobacz także: Dodaję kilka kropel do wody i podlewam storczyki. Używam też do przecierania liści, dzięki temu są lśniące a kwiaty zdrowe i obficie kwitnące

Dodaję 2 łyżki do wody i nakładam na plamę. W ten sposób moje ręczniki zawsze są idealnie doprane

W przypadku żółtych plam na ręcznikach istnieje rewelacyjny sposób. Korzystam z niego za każdym razem, gdy tylko zauważę widoczne zabrudzenia na ręcznikach. W niewielkiej miseczce mieszam ze sobą 2 łyżki sody oczyszczonej z 2 łyżkami wody. W przypadku białych ręczników możesz dodać również niewielką ilość kwasku cytrynowego. Tak przygotowaną mieszankę nakładam na plamę i delikatnie w nią wcieram. Ręczniki wkładam do pralki i nastawiam program piorący. Po skończeniu prania wyjmuję idealnie czyste i pachnące ręczniki.

Sonda Stosujesz domowe sposoby podczas porządków w domu? Tak, tylko i wyłącznie domowe sposoby Czasami, kiedy inne metody nie dają rady Nie, nigdy