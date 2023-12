Mieszam 5 łyżek z wodą i pryskam na deskę sedesową. Ten sposób doczyści żółte plamy przed świetami i wizytą teściowej. Sposób na czyszczenie deski sedesowej

Jak wyczyścić żółte plamy z deski sedesowej?

Czyszczenie toalety to jedna z tych czynności, której nikt nie lubi robić, ale każdy musi. Naukowcy już dawno dowiedli. że to właśnie muszla klozetowa jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzeczy w całym domu. Znajdują się na niech siedliska bakterii oraz drobnoustrojów. Nieczyszczona toaleta może stać się źródłem wielu problemów, z których smród wydobywający się z niej będzie drobnostką. Czyszczonie muszli klozetowej nie nastręcza wielu problemów i zazwyczaj się czymś o czym się pamięta. O wiele trudniej jest z deską sedesową. Po latach używania pojawiają się na niej żółte plamy, które praktycznie wżerają się w jej powierzchnię. Ciężko je doczyścić i wyglądają bardzo nieestetycznie.

Dodaje 5 łyżek, mieszam z wodą i pryskam po desce klozetowej. Nigdy nie była czystsza

Od lat podczas czyszczenia deski sedesowej sięgam po wodę utlenioną. Mieszam ją z wodą i pryskam deskę sedesową. Mieszankę zostawiam na jakiś czas, a potem delikatnie przemywam. Woda utleniona genialnie doczyszcza pożółkłe zabrudzenia, a deska staje się śnieżnobiała. Kiedy nie mam pod ręką wody utlenionej, to korzystam z pasty do zębów. Ona również znana jest że swoich wybielających i czyszczących właściwości. Wyciśnij pastę do zębów na zabrudzenia i pozostaw na około 30 minut. Następnie wszystko przemyj płynem do naczyń. Deska sedesowa będzie jak nowa.

