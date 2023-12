Wsypuję kilka łyżek bezpośrednio do pralki i nastawiam program delikatny. Pranie ręczników nigdy nie było prostsze. Są mięciutkie i powalająco białe. Sprzątaczka zdradziła mi ten sposób na pranie ręczników

Jak prać ręczniki? Pamiętaj o tym za każdym razem

Częste pranie ręczników to jeden z warunków higieny. Ręczniki mają stały kontakt z wilgocią oraz ludzką skórą. Zbiera się na nich ogromna ilość bakterii, drobnoustrojów oraz wszelkiego rodzaju alergenów. Ręczniki powinno się wymieniać i prać przynajmniej raz w tygodniu. Nasze babki ręczniki prały w bardzo wysokich temperaturach. Dozwolone było nawet ich wygotowywanie. Dzisiaj z powodzeniem możesz prać ręczniki w niższych temperaturach. Detergenty piorące są bardziej skuteczne. Co jednak w przypadku, gdy ręczniki przez częste pranie pożółkły i straciły swoją miękkość?

Wsypuje kilka łyżek do pralki i nastawiam program delikatny. Z pralki wyjmuje śnieżnobiałe i miękkie ręczniki

Ręczniki można z powodzeniem prać przy pomocy domowych środków. Rewelacyjnie sprawdzi się soda oczyszczona. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój sposób na pranie ręczniki. Jej zdaniem jest on najskuteczniejszy i działa rewelacyjnie na pożółkły materiał. Sekretem jest proszek do pieczenia. Wystarczy, że wsypiesz kilka łyżeczek proszku do pieczenia bezpośrednio do pralki i nastawisz delikatny program piorący. Jeżeli zabrudzenia są poważne możesz wybrać program dedykowany do prania ręczników. Ważna zasada jest taka, by nigdy nie używać do prania ręczników proszków do prania. O wiele lepiej sprawdzą się w tym przypadku płyny oraz kapsułki.

