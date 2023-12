Jest prosty sposób na to, jak naprawić wyblakłe ubrania. Nasze babcie doskonale wiedziały, jak poradzić sobie z blaknącymi tkaninami, by przywrócić im barwę. Nie miały dostępu do zaawansowanej i drogiej chemii, której dziś używamy dla ochrony koloru ubrań. Do prania rzeczy o intensywnych odcieniach czerni lub czerwieni używały piwa. Najstarszy i najczęściej spożywany alkohol na świecie ma mnóstwo zastosowań, nie tylko kulinarnych. Znakomicie sprawdzi się w domowym spa. Złocisty napój dla dorosłych wykorzystany do płukania włosów poprawia ich ogólną kondycję i zapobiega nadmiernemu wypadaniu. Utrwala także ciemny kolor po farbowaniu. Będzie także doskonałym, naturalnym środkiem do reaktywacji i ochrony tkanin. Jak wykorzystać piwo na ratunek wyblakłym ubraniom?

Wlewam pół litra tego płynu do wody i namaczam kolorowe ubrania. Domowy sposób mojej babci jest najlepszy. Sprawdź, jak przywrócić kolor wyblakłym ubraniom

Żeby ochronić ulubione bluzki, swetry czy spodnie przed blaknięciem można stosować specjalne płyny do prania. Na rynku istnieje mnóstwo środków, które mają zabezpieczyć materiał — szczególnie ten w kolorze czarnym. Jednak swoją barwę po kilku praniach tracą także intensywne czerwienie czy neonowe róże. Drogie detergenty nie zawsze się sprawdzają, a poza tym nie należą do najzdrowszych dla planety i naszej skóry. Dlatego warto sięgnąć po genialny patent naszych babć. Jeśli twoje ciuchy wyblakły lub chcesz je przed tym ochronić, zrób im piwną kąpiel. Przygotuj roztwór w proporcjach 1:1, czyli na butelkę piwa (0,5 l) butelka wody o tej samej pojemności. Wlej składniki do miski z praniem, tak by płyn przykrywał wszystkie tkaniny. Pozostaw na kilka godzin. Następnie wypłucz je w wodzie i upierz jak zwykle. Dzięki temu ubrania nie będą pachniały alkoholem. Efekty w zależności od tego, jak bardzo wyblakłe były tkaniny będzie widoczny już po pierwszym płukaniu. Taki zabieg warto powtarzać raz w miesiącu.

ZOBACZ TEŻ: Wrzucam 2 kostki do muszli klozetowej i nie spuszczam wody. Po pewnym czasie toaleta lśni czystością. Bez szorowania. Sposób na czyszczenie toalety

Sonda Jak często robisz pranie? Codziennie Raz na dwa dni Raz w tygodniu Raz na dwa tygodnie